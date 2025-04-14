Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1451,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.3 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
297,64
Экономия при брони: -5,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
8.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
8.4 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
102.5 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1278,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, просп. Победы, 15
123.8 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
145.0 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1456,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
184.6 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1136,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
191.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
191.3 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
193.3 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
194.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
195.5 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1450,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1420,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
196.7 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
196.9 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
203.8 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Конституции, 19
203.8 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 9
217.6 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1487,70
Экономия при брони: -27,20 грн
1460,50 грн