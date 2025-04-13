Киев (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1486,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1457,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1352,96 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.8 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1461,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Ощад аптека
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,20
Экономия при брони: -27,70 грн
1460,50 грн
Аптека низких цен
Киев, пер. Политехнический, 1/3
4.0 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Кирилловская, 125
6.3 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1136,49 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мостицкая, 9
7.6 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1471,90
Экономия при брони: -37,76 грн
1434,14 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мукачевская, 5-А
7.7 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1352,96 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
8.6 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1407,70 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
8.7 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Свободы, 5
9.0 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,25 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
9.7 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1278,55 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Махова Александра, 6-А
9.8 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Киев, ул. Симиренко, 5
9.9 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,20
Экономия при брони: -27,70 грн
1460,50 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Коласа Якуба, 8
10.3 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Берестейский, 136
11.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1455,00 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 136
11.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
148,54
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Берестейский, 125-А
12.0 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн