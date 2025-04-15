Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,25 грн
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
В городах рядом
Пульс
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 29
50.5 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/7
64.5 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
595,28
Экономия при брони: -11,08 грн
Пульс
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
64.6 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1233,10 грн
D.s.
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 17
64.6 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1447,50 грн
Здорова родина
Трускавец, ул. Скоропадского, 14
71.8 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
415,81
Экономия при брони: -5,95 грн
Аптека низких цен
Трускавец, ул. Стебницкая, 27
72.0 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
78.9 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,20
Экономия при брони: -27,70 грн
1460,50 грн
Здорова родина
Галич, ул. Вивчаренко, 11-А
95.3 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
432,35
Экономия при брони: -0,33 грн
Бажаемо здоровья
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
115.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1352,96 грн
Аптека бам
Тернополь, ул. Пирогова, 8
118.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
892,62
Экономия при брони: -16,32 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Госпитальная, 2
118.3 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,20
Экономия при брони: -27,70 грн
1460,50 грн
Подорожник
Тернополь, просп. Злуки, 45-Б
120.3 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,20
Экономия при брони: -27,70 грн
1460,50 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Б
121.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,20
Экономия при брони: -27,70 грн
1460,50 грн
D.s.
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
121.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1447,50 грн
Волыньфарм
Луцк, просп. Возрождения, 13
140.5 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,20 грн
Волыньфарм
Любомль, ул. Соборности, 70
156.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1528,90 грн
Волыньфарм
Старая Выжевка, ул. Шевченко Тараса, 6
180.3 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1528,90 грн