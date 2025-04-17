Винница (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1417,90 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 114
67.5 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1429,50 грн
Аптека семейная
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
80.7 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
109.8 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1451,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
109.8 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1190,56
Экономия при брони: -22,16 грн
1168,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8
113.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
297,54
Экономия при брони: -5,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Жашков, ул. Соборная, 61
116.8 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1352,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
122.9 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1136,49 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 19-А
138.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
995,13
Экономия при брони: -3,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Белогрудовская, 1-Б
138.6 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1451,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 28 мин
Мукша Китайгородская, ул. Выговского Ивана, 30
151.7 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1432,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
163.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 51
163.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, просп. Киевский Шлях, 87
168.9 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1452,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, пл. Мудрого Ярослава, 1
175.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1339,38
Экономия при брони: -24,93 грн
1314,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Франко Ивана, 2
175.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Малин, ул. 10-й Отдельной Горно-Штурмовой Бригады, 96-А
178.9 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1190,56
Экономия при брони: -22,16 грн
1168,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Каштановая, 76-Е
180.4 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1352,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кагарлык, ул. Каштановая, 6
181.8 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1397,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:30
Острог, ул. Татарская, 179-Б
187.5 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1039,85
Экономия при брони: -17,50 грн
1022,35 грн