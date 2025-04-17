Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1339,38
Экономия при брони: -24,93 грн
1314,45 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,25 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1352,96 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,20
Экономия при брони: -27,70 грн
1460,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1352,96 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1352,96 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1352,96 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1336,95
Экономия при брони: -22,50 грн
1314,45 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,20 грн
Свит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
В городах рядом
Аптека копейка
Бровары, бульв. Независимости, 11
114.4 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1420,61 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1278,55 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мукачевская, 5-А
125.0 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1352,96 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Свободы, 5
125.3 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1488,25 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мостицкая, 9
125.6 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1471,90
Экономия при брони: -37,76 грн
1434,14 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Кирилловская, 125
125.8 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1136,49 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
128.2 км
Омзол порошок для раствора для инфузий 40 мг флакон №10
Organosyn Life Sciences
1352,96 грн