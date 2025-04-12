Имодиум® Экспресс (Imodium® Express)
Имодиум Экспресс инструкция по применению
Состав
Лоперамид - 2 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лоперамид связывается с опиатными рецепторами кишечной стенки, уменьшая пропульсивную перистальтику, увеличивая время прохождения содержимого кишечника и улучшая всасывание воды и электролитов. Лоперамид повышает тонус анального сфинктера, что помогает уменьшить недержание каловых масс и позывы к дефекации.
Фармакокинетика. Всасывание. Большая часть лоперамида после перорального применения всасывается в кишечнике, но в результате значительного метаболизма первого прохождения системная биодоступность составляет лишь около 0,3%.
Распределение. Исследования распределения лоперамида у крыс демонстрируют высокую аффинность к кишечной стенке с преимущественным связыванием с рецепторами продольного мышечного слоя. Связывание лоперамида с белками плазмы крови составляет 95%, главным образом с альбумином. Доклинические данные показали, что лоперамид является субстратом Р-гликопротеина.
Метаболизм. Лоперамид почти полностью экстрагируется печенью, где он преимущественно метаболизируется, связывается и выводится с желчью. Окислительное N-деметилирование является основным метаболическим путем лоперамида и опосредуется преимущественно CYP 3A4 и CYP 2C8. В результате этого очень интенсивного эффекта первого прохождения концентрация неизмененного лекарственного средства в плазме крови остается крайне низкой.
Выведение. Т½ лоперамида у человека составляет около 11 ч (диапазон 9–14 ч). Выделение неизмененного лоперамида и его метаболитов происходит преимущественно с калом.
Показания Имодиум Экспресс
симптоматическое лечение острой диареи у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет. Симптоматическое лечение острых эпизодов диареи, обусловленной синдромом раздраженного кишечника (СРК), у взрослых (старше 18 лет) после установления первичного диагноза врачом.
Применение Имодиум Экспресс
таблетку, диспергирующуюся в ротовой полости, следует положить на язык. Таблетка растворится, и ее необходимо будет проглотить вместе со слюной. Таблетку, диспергирующуюся в ротовой полости, запивать не нужно.
Острая диарея
Взрослые, пациенты пожилого возраста и дети в возрасте старше 12 лет
Начальная доза — 2 таблетки (4 мг), в дальнейшем — по 1 таблетке (2 мг) после каждого жидкого стула. Максимальная суточная доза не должна превышать 6 таблеток (12 мг). При острой диарее, если в течение 48 ч не наблюдается клинического улучшения, прием препарата следует прекратить.
Симптоматическое лечение острых эпизодов диареи, обусловленной СРК, у взрослых (старше 18 лет) после установления первичного диагноза врачом.
Взрослые (в возрасте от 18 лет)
Начальная доза составляет 2 таблетки (4 мг), в дальнейшем — по 1 таблетке (2 мг) после каждого жидкого стула или по предварительным рекомендациям врача. Максимальная суточная доза не должна превышать 6 таблеток (12 мг).
Пациентам пожилого возраста коррекция дозы не требуется.
Нарушение функции почек. Пациентам с нарушением функции почек коррекции дозы не требуется.
Нарушение функции печени. Хотя данных по фармакокинетике у пациентов с нарушением функции печени нет, таким больным Имодиум Экспресс следует применять с осторожностью из-за замедления у них метаболизма первого прохождения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Противопоказания
Имодиум Экспресс противопоказан:
- пациентам с повышенной чувствительностью к лоперамида гидрохлориду или к любому из компонентов препарата во избежание тяжелых кожных проявлений, включая синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и полиморфную эритему;
- детям до 12 лет;
- пациентам с острой дизентерией, характеризующейся наличием крови в стуле и повышенной температурой тела;
- пациентам с острым язвенным колитом или псевдомембранозным колитом, связанным с применением антибиотиков широкого спектра действия;
- пациентам с бактериальным энтероколитом, вызванным микроорганизмами семейства Salmonella, Shigella и Campylobacter.
Имодиум Экспресс вообще не следует применять, если необходимо избежать угнетения перистальтики из-за возможного риска возникновения значительных осложнений, включая кишечную непроходимость, мегаколон и токсический мегаколон.
Необходимо немедленно прекратить прием препарата, если развивается запор, вздутие живота или кишечная непроходимость.
Побочные эффекты
взрослые и дети старше 12 лет
Побочные эффекты у пациентов с острой диареей
Побочные эффекты, возникающие с частотой 1% или выше, о которых сообщалось в данных клинических исследований.
Нарушения со стороны нервной системы: головная боль.
Нарушения со стороны пищеварительного тракта: запор, вздутие живота, тошнота.
Побочные эффекты, возникающие с частотой <1% в вышеуказанных клинических исследованиях.
Нарушения со стороны нервной системы: головокружение.
Нарушения со стороны пищеварительного тракта: сухость во рту, метеоризм, боль и дискомфорт в животе, рвота, боль в верхней части живота.
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь.
Побочные эффекты у пациентов с острой диареей
Нежелательные реакции, о которых сообщалось у ≥1% пациентов, при лечении лоперамида гидрохлоридом.
Нарушения со стороны пищеварительного тракта: рвота.
Побочные эффекты, возникающие с частотой <1%, о которых сообщалось в вышеуказанных клинических исследованиях.
Нарушения со стороны нервной системы: сонливость, головокружение, головная боль.
Нарушения со стороны пищеварительного тракта: тошнота, боль в животе, запор.
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь.
Постмаркетинговый опыт.
Побочные эффекты, о которых поступили спонтанные сообщения с частотой:
очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 — <1/10); нечасто (≥1/1000 — <1/100); редко (≥1/10 000 — <1/1000); очень редко (<1/10 000), включая отдельные сообщения.
Нарушения со стороны иммунной системы: очень редко — реакции повышенной чувствительности, анафилактические реакции (включая анафилактический шок) и анафилактоидные реакции.
Нарушения со стороны нервной системы: очень редко — нарушение координации, потеря сознания, угнетение сознания, гипертонус, сонливость, ступор.
Нарушения со стороны органа зрения: очень редко — миоз.
Нарушения со стороны ЖКТ: очень редко — кишечная непроходимость (включая паралитическую кишечную непроходимость), мегаколон (включая токсический мегаколон).
Нарушения со стороны кожи и ее придатков: очень редко — ангионевротический отек, буллезная сыпь, включая синдром Стивенса — Джонсона, мультиформную эритему и токсический эпидермальный некролиз, крапивница и зуд.
Нарушения со стороны почек и мочевыделительной системы: очень редко — задержка мочи.
Общие нарушения: очень редко — повышенная утомляемость.
Особые указания
лечение диареи носит симптоматический характер. Если можно определить этиологию заболевания, то следует проводить специфическое лечение.
У больных с диареей, особенно у детей, ослабленных пациентов и лиц пожилого возраста, может возникнуть дегидратация и дисбаланс электролитов. В таких случаях важнейшим мероприятием является применение заместительной терапии для восполнения жидкости и электролитов. Применение препарата Имодиум Экспресс не заменяет введения соответствующего количества жидкости и восстановления электролитов.
Поскольку стойкая диарея может свидетельствовать о потенциально более серьезных состояниях, лекарственное средство не следует применять длительное время, пока причина диареи не будет установлена.
При острой диарее, если клиническое улучшение не наблюдается в течение 48 ч, применение лоперамида гидрохлорида следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.
Запрещается применение лоперамида в ситуациях, когда следует избегать подавления перистальтики из-за возможного риска серьезных последствий, таких как мегаколон и токсический мегаколон. Пациенты с синдромом приобретенного иммунодефицита, которые принимают Имодиум Экспресс при диарее, должны немедленно прекратить лечение при появлении первых признаков вздутия живота. Существуют отдельные сообщения о случаях кишечной непроходимости с повышенным риском появления токсического мегаколона при лечении лоперамида гидрохлоридом пациентов со СПИД, с инфекционными колитами как вирусного, так и бактериального происхождения.
Злоупотребление или неправильное применение лоперамида как опиоидного заменителя было описано у лиц с опиоидной зависимостью.
Хотя фармакокинетические данные для пациентов с нарушением функции печени отсутствуют, у таких больных Имодиум Экспресс следует применять с осторожностью из-за замедления метаболизма первого прохождения. Пациенты с нарушением функции печени должны находиться под тщательным наблюдением с целью своевременного выявления признаков токсического поражения ЦНС.
С осторожностью следует применять препарат у пациентов с обострением язвенного колита. Лекарственные средства, удлиняющие время прохождения, могут привести к развитию токсического мегаколона у пациентов этой группы.
Поскольку лоперамид хорошо метаболизируется, он и его метаболиты выводятся с калом, обычно не требуется корректировать дозу препарата пациентам с нарушением функции почек.
Для лоперамида не характерны выраженные кардиологические осложнения в пределах диапазона терапевтических концентраций. Но при существенном превышении этих значений (до 47 раз) лоперамид демонстрирует кардиологические осложнения: угнетение калиевого (hERG) и натриевого потоков и аритмии на животных моделях in vivo и in vitro.
Кардиологические осложнения, включая пролонгацию интервала Q–T и torsades de pointes, были зарегистрированы в связи с передозировкой (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА). Пациенты не должны превышать рекомендуемую дозу и/или рекомендованную продолжительность лечения.
Если препарат принимают для контроля приступов диареи, обусловленной СРК, который был предварительно диагностирован врачом, и клинического улучшения не наблюдается в течение 48 ч, нужно прекратить применение лоперамида гидрохлорида и обратиться к врачу. Также следует обратиться к врачу, если характер симптомов изменился или повторяющиеся приступы диареи продолжаются более 2 нед.
Для лечения острых приступов диареи, обусловленной СРК, Имодиум Экспресс следует принимать, только если врач предварительно диагностировал этот синдром.
В перечисленных далее случаях препарат не следует применять без предварительной консультации с врачом, даже если вы знаете, что у вас СРК:
- возраст 40 или более лет и с момента последнего приступа СРК прошло некоторое время;
- возраст 40 или более лет и на этот раз симптомы СРК отличаются;
- недавнее кровотечение из кишечника;
- тяжелый запор;
- тошнота или рвота;
- потеря аппетита или уменьшение массы тела;
- затрудненное или болезненное мочеиспускание;
- лихорадка;
- недавняя поездка за границу.
В случае возникновения новых симптомов, ухудшения симптомов или если выраженность симптомов не уменьшилась в течение 2 нед, следует обратиться к врачу.
Ароматизатор мятный содержит сульфиты, которые могут изредка вызывать реакции гиперчувствительности и бронхоспазм.
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Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения препарата во время беременности не установлена, хотя в исследованиях на животных признаков тератогенного или эмбриотоксического воздействия лоперамида гидрохлорида отмечено не было. Как и для других лекарственных средств, применение лоперамида в период беременности не рекомендуется, особенно во время І триместра.
Незначительное количество лоперамида может появляться в грудном молоке. Поэтому лоперамид не рекомендуется применять во время кормления грудью.
Беременным и кормящим грудью следует рекомендовать обратиться к врачу для получения соответствующего лечения.
Дети. Лекарственное средство применять у детей в возрасте старше 12 лет для симптоматического лечения острой диареи.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Учитывая возможность потери сознания, угнетения сознания, возникновения усталости, головокружения или сонливости при диареи, при применении лоперамида гидрохлорида не рекомендуется управлять автомобилем или работать со сложной техникой.
Взаимодействия
сообщалось о случаях взаимодействия с лекарственными средствами, имеющими подобные фармакологические свойства. Лекарственные средства, угнетающие ЦНС, не следует применять у детей одновременно с препаратом Имодиум Экспресс.
Доклинические данные показали, что лоперамид является субстратом Р-гликопротеина. Одновременное назначение лоперамида (в разовой дозе 16 мг) с препаратами — ингибиторами Р-гликопротеинов (хинидин, ритонавир) приводило к повышению уровня лоперамида в плазме крови в 2–3 раза. Клиническая значимость указанного фармакокинетического взаимодействия при применении лоперамида в рекомендованных дозах (от 2 до 16 мг) неизвестна.
Одновременное применение лоперамида (4 мг однократно) и итраконазола, ингибитора CYP 3A4 и Р-гликопротеина, приводило к 3–4-кратному повышению концентраций лоперамида в плазме крови. В этом же исследовании ингибитор CYP 2C8 гемфиброзил повышал содержание лоперамида примерно в 2 раза. Комбинированное применение итраконазола и гемфиброзила приводило к 4-кратному повышению максимального содержания лоперамида в плазме крови и 13-кратному увеличению общей экспозиции в плазме крови. Это повышение не было связано с влиянием на ЦНС, которое определялось с помощью психомоторных тестов (то есть субъективная сонливость и тест на замену цифровых символов).
Одновременное применение лоперамида (16 мг однократно) и кетоконазола, ингибитора CYP 3A4 и Р-гликопротеина, приводило к 5-кратному повышению концентрации лоперамида в плазме крови. Это повышение не было связано с увеличением выраженности фармакодинамических эффектов, определялось с помощью пупиллометрии.
Сопутствующее лечение десмопрессином для перорального применения приводило к 3-разовому повышению концентрации десмопрессина в плазме крови, вероятно, вследствие более медленной моторики ЖКТ.
Ожидается, что лекарственные средства с аналогичными фармакологическими свойствами могут усиливать действие лоперамида, а лекарственные средства, которые ускоряют транзит пищи по ЖКТ, могут снижать его действие.
Передозировка
симптомы
В случае передозировки (включая относительную передозировку вследствие нарушения функции печени) возможно угнетение ЦНС (ступор, нарушение координации, сонливость, миоз, мышечный гипертонус и угнетение дыхания), запор, задержка мочи и кишечная непроходимость. Дети и пациенты с нарушением функции печени могут быть более чувствительными к воздействию на ЦНС.
У лиц, которые превысили дозы лоперамида, наблюдалось удлинение интервала Q-T и/или тяжелые желудочковые аритмии, включая torsades de pointes (типа «пируэт»), которые ассоциируются со злоупотреблением или неправильным применением лоперамида.
У лиц, которые сознательно применяли высокие дозы лоперамида (сообщалось о дозах от 40 до 792 мг/сут), наблюдались остановка сердца, обмороки. Также были зафиксированы летальные исходы. (См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Лечение. В случае передозировки следует начинать мониторинг ЭКГ. Как антидот можно применять налоксон. Поскольку продолжительность действия лоперамида длиннее, чем продолжительность действия налоксона (1–3 ч), может потребоваться повторное введение налоксона. Поэтому следует проводить тщательный мониторинг состояния пациентов по крайней мере в первые 48 ч с целью выявления возможного угнетения ЦНС.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.