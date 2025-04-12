лечение диареи носит симптоматический характер. Если можно определить этиологию заболевания, то следует проводить специфическое лечение.

У больных с диареей, особенно у детей, ослабленных пациентов и лиц пожилого возраста, может возникнуть дегидратация и дисбаланс электролитов. В таких случаях важнейшим мероприятием является применение заместительной терапии для восполнения жидкости и электролитов. Применение препарата Имодиум Экспресс не заменяет введения соответствующего количества жидкости и восстановления электролитов.

Поскольку стойкая диарея может свидетельствовать о потенциально более серьезных состояниях, лекарственное средство не следует применять длительное время, пока причина диареи не будет установлена.

При острой диарее, если клиническое улучшение не наблюдается в течение 48 ч, применение лоперамида гидрохлорида следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

Запрещается применение лоперамида в ситуациях, когда следует избегать подавления перистальтики из-за возможного риска серьезных последствий, таких как мегаколон и токсический мегаколон. Пациенты с синдромом приобретенного иммунодефицита, которые принимают Имодиум Экспресс при диарее, должны немедленно прекратить лечение при появлении первых признаков вздутия живота. Существуют отдельные сообщения о случаях кишечной непроходимости с повышенным риском появления токсического мегаколона при лечении лоперамида гидрохлоридом пациентов со СПИД, с инфекционными колитами как вирусного, так и бактериального происхождения.

Злоупотребление или неправильное применение лоперамида как опиоидного заменителя было описано у лиц с опиоидной зависимостью.

Хотя фармакокинетические данные для пациентов с нарушением функции печени отсутствуют, у таких больных Имодиум Экспресс следует применять с осторожностью из-за замедления метаболизма первого прохождения. Пациенты с нарушением функции печени должны находиться под тщательным наблюдением с целью своевременного выявления признаков токсического поражения ЦНС.

С осторожностью следует применять препарат у пациентов с обострением язвенного колита. Лекарственные средства, удлиняющие время прохождения, могут привести к развитию токсического мегаколона у пациентов этой группы.

Поскольку лоперамид хорошо метаболизируется, он и его метаболиты выводятся с калом, обычно не требуется корректировать дозу препарата пациентам с нарушением функции почек.

Для лоперамида не характерны выраженные кардиологические осложнения в пределах диапазона терапевтических концентраций. Но при существенном превышении этих значений (до 47 раз) лоперамид демонстрирует кардиологические осложнения: угнетение калиевого (hERG) и натриевого потоков и аритмии на животных моделях in vivo и in vitro.

Кардиологические осложнения, включая пролонгацию интервала Q–T и torsades de pointes, были зарегистрированы в связи с передозировкой (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА). Пациенты не должны превышать рекомендуемую дозу и/или рекомендованную продолжительность лечения.

Если препарат принимают для контроля приступов диареи, обусловленной СРК, который был предварительно диагностирован врачом, и клинического улучшения не наблюдается в течение 48 ч, нужно прекратить применение лоперамида гидрохлорида и обратиться к врачу. Также следует обратиться к врачу, если характер симптомов изменился или повторяющиеся приступы диареи продолжаются более 2 нед.

Для лечения острых приступов диареи, обусловленной СРК, Имодиум Экспресс следует принимать, только если врач предварительно диагностировал этот синдром.

В перечисленных далее случаях препарат не следует применять без предварительной консультации с врачом, даже если вы знаете, что у вас СРК:

возраст 40 или более лет и с момента последнего приступа СРК прошло некоторое время;

возраст 40 или более лет и на этот раз симптомы СРК отличаются;

недавнее кровотечение из кишечника;

тяжелый запор;

тошнота или рвота;

потеря аппетита или уменьшение массы тела;

затрудненное или болезненное мочеиспускание;

лихорадка;

недавняя поездка за границу.

В случае возникновения новых симптомов, ухудшения симптомов или если выраженность симптомов не уменьшилась в течение 2 нед, следует обратиться к врачу.

Ароматизатор мятный содержит сульфиты, которые могут изредка вызывать реакции гиперчувствительности и бронхоспазм.

Маннит (Е421) может оказать мягкое слабительное действие.

Аспартам (Е951) — производное фенилаланина, который представляет опасность для больных фенилкетонурией.

Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения препарата во время беременности не установлена, хотя в исследованиях на животных признаков тератогенного или эмбриотоксического воздействия лоперамида гидрохлорида отмечено не было. Как и для других лекарственных средств, применение лоперамида в период беременности не рекомендуется, особенно во время І триместра.

Незначительное количество лоперамида может появляться в грудном молоке. Поэтому лоперамид не рекомендуется применять во время кормления грудью.

Беременным и кормящим грудью следует рекомендовать обратиться к врачу для получения соответствующего лечения.

Дети. Лекарственное средство применять у детей в возрасте старше 12 лет для симптоматического лечения острой диареи.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Учитывая возможность потери сознания, угнетения сознания, возникновения усталости, головокружения или сонливости при диареи, при применении лоперамида гидрохлорида не рекомендуется управлять автомобилем или работать со сложной техникой.