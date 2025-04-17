Имодиум® Экспресс (Imodium® Express)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
96,85
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
93,00
Экономия при брони: -1,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,90
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,90
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
98,20
Экономия при брони: -5,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
93,00
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
95,65
Экономия при брони: -4,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,80
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,90
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson