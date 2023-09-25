ЛОПЕРАМИД (LOPERAMIDUM) Действующее вещество
антидиарейное средство, угнетающее перистальтику кишечника. Связывается с опиоидными рецепторами кишечника, ингибирует высвобождение ацетилхолина и простагландина Е2α, вследствие чего уменьшается перистальтика, замедляется продвижение содержимого кишечника, увеличивается время абсорбции воды и электролитов, повышается тонус анального сфинктера, что приводит к устранению недержания кала и позывов к дефекации. В отличие от других опиатных агонистов, лоперамид связывает кальмодулин — белок, регулирующий транспорт ионов в кишечнике, а также не оказывает морфиноподобного действия на ЦНС. Оказывает антисекреторное действие.
После приема внутрь около 40% лоперамида абсорбируется в пищеварительном тракте. Cmax в плазме крови определяется через 2,5 ч после приема в виде р-ра или через 4,5 ч после приема в форме капсул. Приблизительно 97% лоперамида связывается с белками плазмы крови. Метаболизируется в печени. T½ — 10,8 ч, продолжительность действия — около 24 ч. Приблизительно 5% принятого перорально лоперамида выводится с мочой в виде метаболитов, 25% — с калом в неизмененном виде. При печеночной недостаточности возможно повышение концентрации лоперамида в плазме крови.
острая и хроническая диарея различного генеза (аллергическая, психоэмоциональная, лекарственная, обусловленная рентгеновским облучением, изменением режима питания и качественного состава пищи, нарушениями метаболизма и абсорбции, а также несептической формой синдрома раздраженной толстой кишки, язвенным колитом); нормализация стула у больных с илеостомой.
при острой диарее у взрослых и детей в возрасте старше 5 лет начальная доза составляет 4 и 2 мг соответственно, затем по 2 мг после каждого акта дефекации в случае жидкого стула. При хронической диарее начальная доза для взрослых составляет 4 мг, для детей — 2 мг ежедневно, затем поддерживающую дозу 2 мг назначают 1–2 раза в сутки. Максимальная суточная доза при острой и хронической диарее — не более 16 мг для взрослых и 6–8 мг на 20 кг массы тела для детей. После нормализации стула или при отсутствии дефекации в течение 12 ч прием лоперамида прекращают.
возраст до 5 лет, запор, заболевания с задержкой перистальтики (паралитический илеус), острый язвенный колит, псевдомембранозный колит, I триместр беременности, период кормления грудью, повышенная чувствительность к лоперамиду.
реакции гиперчувствительности (кожная сыпь), дискомфорт, боль в нижней части живота, метеоризм (возникают, как правило, при длительном применении препарата); редко — повышенная утомляемость, апатия, головная боль, сонливость или бессонница, головокружение, ксеростомия, тошнота и рвота, затруднение дефекации, крайне редко — кишечная непроходимость.
колестирамин рекомендуется назначать не позднее чем за 2 ч до приема лоперамида.
Возможно фармакологическое взаимодействие лоперамида с препаратами, стимулирующими моторику кишечника (бетанехол, цизаприд, метоклопрамид, эритромицин), поэтому назначать их одновременно не рекомендуется.
при передозировке назначают специфический антидот опиатов — налоксон (0,4 мг/мл в/в многократно, с 2–3-минутными интервалами); клиническое наблюдение в течение 48 ч.