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Активные вещества — “Л”ЛОПЕРАМИД (LOPERAMIDUM)

ЛОПЕРАМИД (LOPERAMIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 18 препаратов
Имодиум® капсулы, 2 мг, блистер, № 6; McNeil Products Limited
Имодиум® Капсулы, 2 мг, блистер, № 6 McNeil Products Limited
В 1153 аптеках
от 64,74 грн
Цены в аптеках
Лопедиум® капсулы, 2 мг, № 10; Sandoz
Лопедиум® Капсулы, 2 мг, № 10 Sandoz
В 1023 аптеках
от 60,52 грн
Цены в аптеках
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 2 мг, блистер, № 6; Johnson & Johnson
Имодиум® Экспресс Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 2 мг, блистер, № 6 Johnson & Johnson
В 903 аптеках
от 69,62 грн
Цены в аптеках
Лоперамид таблетки, 2 мг, блистер в пачке, № 20; Корпорация Артериум
Лоперамид Таблетки, 2 мг, блистер в пачке, № 20 Корпорация Артериум
В 417 аптеках
от 24,01 грн
Цены в аптеках
Лоперамид таблетки, 0,002 г, блистер, № 20; Лекхим-Харьков
Лоперамид Таблетки, 0,002 г, блистер, № 20 Лекхим-Харьков
В 407 аптеках
от 20,86 грн
Цены в аптеках
Имодиум® капсулы, 2 мг, блистер, № 20; McNeil Products Limited
Имодиум® Капсулы, 2 мг, блистер, № 20 McNeil Products Limited
В 209 аптеках
от 145,12 грн
Цены в аптеках
Лоперамида гидрохлорид капсулы, 2 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20; Корпорация Здоровье
Лоперамида гидрохлорид Капсулы, 2 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20 Корпорация Здоровье
В 60 аптеках
от 14,44 грн
Цены в аптеках
Лоперамид-Здоровье таблетки, 2 мг, № 20; Корпорация Здоровье
Лоперамид-Здоровье Таблетки, 2 мг, № 20 Корпорация Здоровье
В 51 аптеке
от 20,26 грн
Цены в аптеках
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые, 2 мг, блистер, № 10; Grindeks
Лоперамид Гриндекс Капсулы твердые, 2 мг, блистер, № 10 Grindeks
В 12 аптеках
от 85,63 грн
Цены в аптеках
Лоперамид таблетки, 2 мг, блистер в пачке, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20; Корпорация Артериум
Лоперамид Таблетки, 2 мг, блистер в пачке, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20 Корпорация Артериум
В 10 аптеках
от 27,80 грн
Цены в аптеках
Лоперамида гидрохлорид капсулы, 2 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Лоперамида гидрохлорид Капсулы, 2 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 9 аптеках
от 8,55 грн
Цены в аптеках
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки, 2 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Корпорация Здоровье
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" Таблетки, 2 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Корпорация Здоровье
В 8 аптеках
от 22,00 грн
Цены в аптеках
Лоперамида гидрохлорид капсулы, 2 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Лоперамида гидрохлорид Капсулы, 2 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 2 аптеках
от 7,16 грн
Цены в аптеках
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки, 2 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Корпорация Здоровье
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" Таблетки, 2 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Корпорация Здоровье
В 2 аптеках
от 11,46 грн
Цены в аптеках
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки, 2 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10; Корпорация Здоровье
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" Таблетки, 2 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10 Корпорация Здоровье
В 3 аптеках других городов
от 6,50 грн
Цены в других городах
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки, 2 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" Таблетки, 2 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 2 аптеках других городов
от 6,50 грн
Цены в других городах
Стоперан капсулы твердые, 2 мг, блистер, № 8; Unilab, LP
Стоперан Капсулы твердые, 2 мг, блистер, № 8 Unilab, LP
Нет в наличии
Лопедиум® капсулы, 2 мг, № 6; Sandoz
Лопедиум® Капсулы, 2 мг, № 6 Sandoz
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки, диспергируемые в ротовой полости, капсулы.

антидиарейное средство, угнетающее перистальтику кишечника. Связывается с опиоидными рецепторами кишечника, ингибирует высвобождение ацетилхолина и простагландина Е, вследствие чего уменьшается перистальтика, замедляется продвижение содержимого кишечника, увеличивается время абсорбции воды и электролитов, повышается тонус анального сфинктера, что приводит к устранению недержания кала и позывов к дефекации. В отличие от других опиатных агонистов, лоперамид связывает кальмодулин — белок, регулирующий транспорт ионов в кишечнике, а также не оказывает морфиноподобного действия на ЦНС. Оказывает антисекреторное действие.
После приема внутрь около 40% лоперамида абсорбируется в пищеварительном тракте. Cmax в плазме крови определяется через 2,5 ч после приема в виде р-ра или через 4,5 ч после приема в форме капсул. Приблизительно 97% лоперамида связывается с белками плазмы крови. Метаболизируется в печени. T½ — 10,8 ч, продолжительность действия — около 24 ч. Приблизительно 5% принятого перорально лоперамида выводится с мочой в виде метаболитов, 25% — с калом в неизмененном виде. При печеночной недостаточности возможно повышение концентрации лоперамида в плазме крови.

острая и хроническая диарея различного генеза (аллергическая, психоэмоциональная, лекарственная, обусловленная рентгеновским облучением, изменением режима питания и качественного состава пищи, нарушениями метаболизма и абсорбции, а также несептической формой синдрома раздраженной толстой кишки, язвенным колитом); нормализация стула у больных с илеостомой.

при острой диарее у взрослых и детей в возрасте старше 5 лет начальная доза составляет 4 и 2 мг соответственно, затем по 2 мг после каждого акта дефекации в случае жидкого стула. При хронической диарее начальная доза для взрослых составляет 4 мг, для детей — 2 мг ежедневно, затем поддерживающую дозу 2 мг назначают 1–2 раза в сутки. Максимальная суточная доза при острой и хронической диарее — не более 16 мг для взрослых и 6–8 мг на 20 кг массы тела для детей. После нормализации стула или при отсутствии дефекации в течение 12 ч прием лоперамида прекращают.

возраст до 5 лет, запор, заболевания с задержкой перистальтики (паралитический илеус), острый язвенный колит, псевдомембранозный колит, I триместр беременности, период кормления грудью, повышенная чувствительность к лоперамиду.

реакции гиперчувствительности (кожная сыпь), дискомфорт, боль в нижней части живота, метеоризм (возникают, как правило, при длительном применении препарата); редко — повышенная утомляемость, апатия, головная боль, сонливость или бессонница, головокружение, ксеростомия, тошнота и рвота, затруднение дефекации, крайне редко — кишечная непроходимость.

колестирамин рекомендуется назначать не позднее чем за 2 ч до приема лоперамида.
Возможно фармакологическое взаимодействие лоперамида с препаратами, стимулирующими моторику кишечника (бетанехол, цизаприд, метоклопрамид, эритромицин), поэтому назначать их одновременно не рекомендуется.

при передозировке назначают специфический антидот опиатов — налоксон (0,4 мг/мл в/в многократно, с 2–3-минутными интервалами); клиническое наблюдение в течение 48 ч.