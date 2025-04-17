Имодиум® Экспресс (Imodium® Express)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
93,00
Экономия при брони: -2,79 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,90
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
99,13
Экономия при брони: -6,59 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
98,14
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,80
Экономия при брони: -1,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,90
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
96,82
Экономия при брони: -4,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,90
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
96,03
Экономия при брони: -3,49 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
93,00
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
95,85
Экономия при брони: -3,41 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
95,79
Экономия при брони: -3,35 грн