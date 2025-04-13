Имодиум® Экспресс (Imodium® Express)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 670 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,90
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,82
Экономия при брони: -13,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Фармация
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,82
Экономия при брони: -14,11 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Фармация
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,82
Экономия при брони: -14,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
93,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
96,07
Экономия при брони: -3,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
97,21
Экономия при брони: -4,67 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
91,32
Экономия при брони: -2,74 грн