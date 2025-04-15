Имодиум® Экспресс (Imodium® Express)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
98,60
Экономия при брони: -6,16 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,90
Экономия при брони: -1,50 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,80
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
93,00
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,90
Экономия при брони: -1,50 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson