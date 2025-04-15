Киев
Имодиум® Экспресс (Imodium® Express)

Имодиум® Экспресс (Imodium® Express)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 206 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
79,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
98,60
Экономия при брони: -6,16 грн
92,44 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
84,47 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,90
Экономия при брони: -1,50 грн
91,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
78,00 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
85,97 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
74,42 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
78,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
91,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,80
Экономия при брони: -1,40 грн
91,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
93,00
Экономия при брони: -1,60 грн
91,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,90
Экономия при брони: -1,50 грн
91,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
79,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
91,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
78,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
91,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
81,97 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
78,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
91,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
91,40 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное