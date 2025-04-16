Имодиум® Экспресс (Imodium® Express)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
96,02
Экономия при брони: -3,58 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,90
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
98,10
Экономия при брони: -5,56 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
98,06
Экономия при брони: -5,62 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,90
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
98,07
Экономия при брони: -5,63 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
96,46
Экономия при брони: -4,02 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,90
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
97,39
Экономия при брони: -4,95 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
97,72
Экономия при брони: -6,18 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,90
Экономия при брони: -1,60 грн