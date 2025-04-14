Имодиум® Экспресс (Imodium® Express)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 257 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
97,39
Экономия при брони: -4,95 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
97,14
Экономия при брони: -4,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
96,38
Экономия при брони: -3,94 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,90
Экономия при брони: -1,40 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
97,55
Экономия при брони: -5,01 грн