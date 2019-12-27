Киев
Производители на букву “J”
Johnson & Johnson Innovative Medicine
118 препаратов
118 препаратов
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Полное название
Представительство "Силаг ГмбХ Интернешнл"
Адрес
02152, Киев, пр. Павла Тычины, 1В
Телефон
(044) 498-08-88
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Метрогил Дента®
Гель для десен туба 20 г №1
Джонсон и Джонсон Украина
от
150,51
грн
в 1165 аптеках
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Доктор Мом® со вкусом лимона
Леденцы стрип №20
Джонсон и Джонсон Украина
от
99,73
грн
в 1153 аптеках
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Тизин® Ксило
Спрей назальный, раствор 0,1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
от
121,67
грн
в 1152 аптеках
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Микролакс
Раствор ректальный туба 5 мл с универсальным наконечником №12
McNeil Products Limited
от
541,20
грн
в 1119 аптеках
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Тизин® Ксило
Спрей назальный, раствор 0,05 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
от
86,81
грн
в 1118 аптеках
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Имодиум®
Капсулы 2 мг блистер №20
McNeil Products Limited
от
154,76
грн
в 1117 аптеках
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Доктор Мом®
Мазь баночка 20 г №1
Джонсон и Джонсон Украина
от
126,00
грн
в 1074 аптеках
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Доктор Мом® со вкусом клубники
Леденцы стрип №20
Джонсон и Джонсон Украина
от
99,42
грн
в 1073 аптеках
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Микролакс
Раствор ректальный туба 5 мл с укороченным наконечником №4
McNeil Products Limited
от
236,80
грн
в 1069 аптеках
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Мотилиум®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
McNeil Products Limited
от
299,30
грн
в 1069 аптеках
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Тизин® Ксило
Капли назальные, раствор 0,1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
от
77,18
грн
в 1030 аптеках
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Микролакс
Раствор ректальный туба 5 мл с универсальным наконечником №4
McNeil Products Limited
от
206,80
грн
в 1021 аптеке
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Имодиум®
Капсулы 2 мг блистер №6
McNeil Products Limited
от
73,69
грн
в 992 аптеках
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Мотилиум®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
McNeil Products Limited
от
140,00
грн
в 872 аптеках
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Тизин® Ксило
Капли назальные, раствор 0,05 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
от
70,71
грн
в 871 аптеке
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Доктор Мом® со вкусом малины
Леденцы стрип №20
Джонсон и Джонсон Украина
от
99,73
грн
в 866 аптеках
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Имодиум® Экспресс
Таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
от
76,12
грн
в 729 аптеках
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Ринза®
Таблетки №10
Джонсон и Джонсон Украина
от
81,75
грн
в 706 аптеках
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Тест-полоски One Touch Ultra
№50
Johnson & Johnson
от
371,00
грн
в 634 аптеках
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JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
300 мл №1
Johnson & Johnson
от
102,65
грн
в 537 аптеках
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