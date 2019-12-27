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Производители на букву “J”

Johnson & Johnson Innovative Medicine118 препаратов

118 препаратов
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Метрогил Дента®
Метрогил Дента®
Гель для десен туба 20 г №1
Джонсон и Джонсон Украина
от 150,51 грн
в 1165 аптеках
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Доктор Мом® со вкусом лимона
Доктор Мом® со вкусом лимона
Леденцы стрип №20
Джонсон и Джонсон Украина
от 99,73 грн
в 1153 аптеках
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Тизин® Ксило
Тизин® Ксило
Спрей назальный, раствор 0,1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
от 121,67 грн
в 1152 аптеках
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Микролакс
Микролакс
Раствор ректальный туба 5 мл с универсальным наконечником №12
McNeil Products Limited
от 541,20 грн
в 1119 аптеках
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Тизин® Ксило
Тизин® Ксило
Спрей назальный, раствор 0,05 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
от 86,81 грн
в 1118 аптеках
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Имодиум®
Имодиум®
Капсулы 2 мг блистер №20
McNeil Products Limited
от 154,76 грн
в 1117 аптеках
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Доктор Мом®
Доктор Мом®
Мазь баночка 20 г №1
Джонсон и Джонсон Украина
от 126,00 грн
в 1074 аптеках
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Доктор Мом® со вкусом клубники
Доктор Мом® со вкусом клубники
Леденцы стрип №20
Джонсон и Джонсон Украина
от 99,42 грн
в 1073 аптеках
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Микролакс
Микролакс
Раствор ректальный туба 5 мл с укороченным наконечником №4
McNeil Products Limited
от 236,80 грн
в 1069 аптеках
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Мотилиум®
Мотилиум®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
McNeil Products Limited
от 299,30 грн
в 1069 аптеках
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Тизин® Ксило
Тизин® Ксило
Капли назальные, раствор 0,1 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
от 77,18 грн
в 1030 аптеках
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Микролакс
Микролакс
Раствор ректальный туба 5 мл с универсальным наконечником №4
McNeil Products Limited
от 206,80 грн
в 1021 аптеке
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Имодиум®
Имодиум®
Капсулы 2 мг блистер №6
McNeil Products Limited
от 73,69 грн
в 992 аптеках
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Мотилиум®
Мотилиум®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
McNeil Products Limited
от 140,00 грн
в 872 аптеках
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Тизин® Ксило
Тизин® Ксило
Капли назальные, раствор 0,05 % флакон 10 мл №1
McNeil Products Limited
от 70,71 грн
в 871 аптеке
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Доктор Мом® со вкусом малины
Доктор Мом® со вкусом малины
Леденцы стрип №20
Джонсон и Джонсон Украина
от 99,73 грн
в 866 аптеках
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Имодиум® Экспресс
Имодиум® Экспресс
Таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
от 76,12 грн
в 729 аптеках
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Ринза®
Ринза®
Таблетки №10
Джонсон и Джонсон Украина
от 81,75 грн
в 706 аптеках
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Тест-полоски One Touch Ultra
Тест-полоски One Touch Ultra
№50
Johnson & Johnson
от 371,00 грн
в 634 аптеках
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JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
300 мл №1
Johnson & Johnson
от 102,65 грн
в 537 аптеках
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