Имодиум® Экспресс (Imodium® Express)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
96,10
Экономия при брони: -5,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
92,94
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
97,70
Экономия при брони: -5,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
96,12
Экономия при брони: -5,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
98,00
Экономия при брони: -5,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
97,83
Экономия при брони: -5,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
93,00
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
96,75
Экономия при брони: -4,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
98,03
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
93,00
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
95,24
Экономия при брони: -4,69 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
91,31
Экономия при брони: -2,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson
98,04
Экономия при брони: -5,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Имодиум® Экспресс таблетки, диспергируемые в ротовой полости 2 мг блистер №6
Johnson & Johnson