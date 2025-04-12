ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол инструкция по применению
Состав
Прочие ингредиенты: ментол (левоментол), лимонная кислота, магния стеарат, сорбит (E420).
Хлоргексидина дигидрохлорид - 5 мг
Лидокаина гидрохлорид - 1 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лидокаина гидрохлорид является периферическим местным анестетиком амидного типа. Он оказывает поверхностный анальгезирующий эффект без задержки проведения нервных импульсов в месте введения.
Как местный анестетик лидокаин имеет тот же механизм действия, что и другие препараты этой группы; он блокирует генерацию и проведение нервных импульсов в чувствительных, двигательных и вегетативных нервных волокнах. Он непосредственно влияет на мембраны клеток, ингибируя трансмембранный ток ионов натрия в нервные волокна. В связи с прогрессирующим распространением анестезирующего эффекта повышается порог электрического возбуждения в периферических нервах, проведение нервного импульса замедляется, а воспроизведение потенциала действия ослабляется, что в конечном итоге приводит к полному блокированию нервного импульса. В целом местные анестетики быстрее блокируют вегетативные нервы, мелкие немиелинизированные (ощущение боли) и мелкие миелинизированные (ощущение боли, температуры), чем крупные миелинизированные волокна (ощущение прикосновения, давления).
На молекулярном уровне лидокаин специфически блокирует натриевые ионные каналы в неактивном состоянии, что препятствует генерированию потенциала действия и предотвращает проведение нервного импульса при местном применении лидокаина вблизи нерва.
Влияние на периферические нервы важно, если лидокаин применяют как местный анестетик. Оценка соотношения между эффективностью и токсичностью является благоприятной. Вызванные лидокаином аллергические реакции наблюдаются очень редко.
Хлоргексидин является катионным антисептиком, который оказывает антибактериальное влияние как на грамположительные, так и на грамотрицательные микроорганизмы (например Micrococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp.). Он также оказывает противомикозное действие в отношении дерматофитов и грибов. Препарат действует как бактериостатик в низких концентрациях, а в высоких концентрациях оказывает бактерицидное действие.
Хлоргексидин несет мощный положительный заряд — таким образом он адсорбируется на отрицательно заряженных участках бактериальной клеточной стенки и на внеклеточных структурах. Абсорбция специфична и локализуется на соответствующих участках бактериальной клеточной стенки, содержащих фосфаты.
Хлоргексидин связывается с цитоплазматической мембраной бактерии. Он адсорбируется на отрицательно заряженной поверхности зубов, на расположенных во рту пластинах или мембране полости рта. Небольшое количество активных веществ попадает в ЖКТ со слюной. Хлоргексидин не подвергается всасыванию. Лидокаин может всасываться через слизистую рта и глотки. Однако большая его часть разрушается, не достигая системного кровотока.
Фармакокинетика
Хлоргексидин
Абсорбция. После местного или перорального использования хлоргексидин плохо абсорбируется. После местного применения на пораженный участок кожи хлоргексидин абсорбируется внешним слоем кожи, что оказывает длительное бактерицидное воздействие на кожу. В ходе фармакокинетических исследований выявлено, что около 30% хлоргексидина остается в полости рта после промывания, а затем постепенно высвобождается в слюну. Пациенты проглатывают около 4% хлоргексидина.
Распределение. После перорального применения связывание хлоргексидина с белками плазмы крови недостаточно.
Метаболизм и выведение. Хлоргексидин не накапливается. Метаболизируется только незначительная часть. 10% адсорбированного действующего вещества выводится с мочой, а 90% — с калом.
Лидокаин
Абсорбция. Степень системной абсорбции лидокаина зависит от участка и пути применения. Он быстро абсорбируется из пищеварительного тракта, слизистых оболочек и через поврежденную кожу, однако перед попаданием в системный кровоток большая его часть разлагается. Абсорбция из слизистых оболочек после местного применения зависит от перфузии и общей дозы. Через 30 мин после применения менее 17% дозы может выводиться в неизмененном состоянии из пищеварительного тракта и менее 1,5% — из других тканей.
Анестезирующее действие лидокаина после местного применения проявляется через 2–5 мин и длится 30–45 мин. Анестезия поверхностна и не распространяется на подслизистые структуры.
Распределение. Лидокаин хорошо распределяется в тканях (почках, легких, печени, сердце, жировой ткани). Лидокаин проникает через ГЭБ и плаценту и выделяется в грудное молоко человека.
Метаболизм и выведение. Лидокаин метаболизируется путем первого прохождения через печень. Он деалкилируется в печени. Первые два метаболита являются фармакологически активными. У некоторых пациентов эти два метаболита оказывают токсическое влияние на ЦНС. Он выделяется главным образом почками в форме метаболитов, 10% — в виде неизмененной субстанции. Биологический Т½ лидокаина составляет 1,5–2 ч у взрослых пациентов и 3 ч — у новорожденных. Биологический Т½ метаболитов лидокаина составляет 2–10 ч.
Биологический Т½ пролонгирован при застойной сердечной недостаточности, заболеваниях печени и инфаркте миокарда.
Показания ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол
Лидоксан Лимон, леденцы. Воспалительные и инфекционные заболевания полости рта и глотки, сопровождающиеся болью при глотании и раздражением.
Лидоксан Ментол, леденцы. Воспалительные и инфекционные заболевания полости рта и глотки, такие как стоматиты, гингивиты, фарингиты, сопровождающиеся болью при глотании и раздражением.
Применение ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол
взрослые и дети в возрасте старше 12 лет. Рекомендуемая доза — 6–10 леденцов в сутки в зависимости от тяжести симптомов. Леденец следует медленно рассасывать в ротовой полости каждые 2,5–4 ч.
Дети в возрасте 6–12 лет. Рекомендуемая доза для детей в возрасте старше 6 лет составляет половину дозы взрослого человека, то есть 3–5 леденцов в сутки в зависимости от тяжести симптомов. Лидоксан Лимон/Лидоксан Ментол, леденцы, следует медленно рассасывать во рту каждые 5–8 ч.
Максимальная разовая доза для взрослых составляет 5 мг хлоргексидина (0,08 мг/кг массы тела) и 1 мг лидокаина (0,02 мг/кг массы тела), что соответствует 1 леденцу.
Максимальная суточная доза хлоргексидина составляет 50 мг, а максимальная суточная доза лидокаина — 10 мг, что соответствует 10 леденцам.
Способ применения. Лидоксан Лимон/Лидоксан Ментол, леденцы, необходимо рассасывать до полного растворения. Препарат назначают для местного применения в полости рта и горле.
Нежелательно применение препарата во время или непосредственно после приема пищи.
Продолжительность лечения. Лидоксан Лимон/Лидоксан Ментол, леденцы, нельзя принимать в течение более 3–4 дней. Если на протяжении этого периода состояние пациента не улучшается или у него развивается бактериальная инфекция, сопровождающаяся повышением температуры тела, лечение следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.
Пациенты с сахарным диабетом. Лидоксан Лимон/Лидоксан Ментол, леденцы, не содержит сахара (сахарозы), поэтому его можно принимать пациентам с сахарным диабетом.
Дети. Не назначают детям в возрасте до 6 лет.
Противопоказания
— повышенная чувствительность к действующим веществам (хлоргексидину или лидокаину) или любому из вспомогательных веществ препарата или местным анестетикам амидного типа;
— детский возраст до 6 лет.
Лидоксан Ментол, леденцы, противопоказан детям с судорогами мышц в анамнезе (включая фебрильные судороги), поскольку этот препарат содержит левоментол.
Побочные эффекты
нежелательные явления приведены по классам систем органов и частоте возникновения: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 до <1/10); нечасто (≥1/1000 до <1/100); редко (≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (невозможно определить по имеющимся данным).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: неизвестно — метгемоглобинемия.
Со стороны иммунной системы: часто — кожные реакции гиперчувствительности; редко — тяжелые реакции гиперчувствительности, включая анафилактический шок; очень редко — крапивница; неизвестно — реакции гиперчувствительности замедленного типа (контактная аллергия, фоточувствительность) или другие реакции кожи или зубов, или одновременное развитие этих реакций.
Со стороны психики: неизвестно — беспокойство, возбуждение, эйфория.
Со стороны нервной системы: неизвестно — сонливость, головокружение, дезориентация, спутанность сознания (включая спутанность речи), вертиго, тремор, психоз, нервозность, парестезии, онемение, судороги, потеря сознания, кома.
Со стороны органа зрения: неизвестно — нарушение зрения, включая нечеткость зрения или диплопию.
Со стороны органа слуха и лабиринта: неизвестно — звон в ушах (тиннитус).
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: неизвестно — диспноэ, респираторный дистресс-синдром, угнетение дыхания, остановка дыхания, БА.
Со стороны пищеварительного тракта: часто — тошнота, рвота, боль в животе; неизвестно — трудности с глотанием, язвы в полости рта.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко — контактный дерматит; неизвестно — лихеноидные реакции, шелушение кожи, отек околоушной железы.
Со стороны костно-мышечной и соединительной ткани: неизвестно — подергивания мышц или тремор.
Нарушение общего характера: неизвестно — астения, преходящее нарушение вкуса или жжение языка, ощущение горячего или холодного.
При длительном и непрерывном применении хлоргексидина может возникать временное окрашивание зубов в коричневый цвет. Однако это окрашивание можно устранить. Не получено сообщений об изменении цвета зубов при применении лекарственного средства у пациентов с целью лечения заболеваний глотки.
Особые указания
при бактериальных инфекциях, сопровождающихся повышением температуры тела, хлоргексидин/лидокаин используют как дополнительный препарат после консультации с врачом.
Следует соблюдать осторожность при назначении лекарственного средства пациентам с сердечной недостаточностью, нарушением функции печени, а также лицам, одновременно принимающим аналоги лидокаина (антиаритмические средства класса I), из-за возможного повышения риска усиления побочного действия лидокаина.
Пациентам, склонным к реакциям гиперчувствительности, препарат в форме леденцов или спрея следует применять с осторожностью.
Не следует применять этот препарат более 3–4 дней. Его рекомендуется использовать только до уменьшения выраженности боли и раздражения глотки, вызванных воспалением. Если за это время состояние пациента не улучшается, следует прекратить лечение и обратиться к врачу.
После применения пациенту не следует принимать пищу или напитки и чистить зубы.
Лидоксан Лимон/Лидоксан Ментол, леденцы, содержит сорбит (E420). Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Также Лидоксан Лимон, леденцы, содержит аспартам (E951), являющийся источником фенилаланина. Это может представлять опасность для лиц с фенилкетонурией.
Лидоксан Лимон, леденцы, содержит небольшое количество этанола (спирта), которое меньше 100 мг на леденец.
Применение в период беременности или кормления грудью. Сведений о негативном влиянии препарата в период беременности и кормления грудью не поступало. Однако специальные исследования в этой категории пациентов не проводились. Перед применением препарата врач должен оценить соотношение польза/риск для пациентки.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Каких-либо исследований о влиянии препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не проводилось.
Взаимодействия
лидокаин является ингибитором фермента CYP 1A2 и в меньшей степени — изоферментов 2D6 и 3A4, но взаимодействия с субстратами этих ферментов при применении препарата в рекомендуемых дозах клинически незначимы.
Пациентам не следует принимать Лидоксан Лимон/Лидоксан Ментол, леденцы, одновременно с ингибиторами холинэстеразы (например неостигмином, дистигмином, пиридостигмином) или с другими лекарственными средствами при тяжелой миастении.
На фоне лечения препаратом Лидоксан Лимон/Лидоксан Ментол, леденцы, пациентам не следует применять другие местные антисептики для одновременной дезинфекции горла. Это не касается других лекарственных средств, содержащих хлоргексидин/лидокаин, из-за содержания одинакового действующего ингредиента. При одновременном применении спрея и леденцов пациентам не следует превышать суточную дозу. Также спрей и леденцы не следует применять у детей одновременно.
Хлоргексидин несовместим с анионактивными веществами (например натрия лаурилсульфатом) и некоторыми другими веществами (например альгинатами, трагакантом), которые часто содержатся в зубных пастах. Таким образом, интервал между чисткой зубов и приемом леденцов Лидоксан Лимон должен составлять не менее 30 мин.
Передозировка
хлоргексидин абсорбируется в пищеварительном тракте в незначительном количестве. Лидокаин абсорбируется быстрее, но биодоступность после перорального применения составляет только 35%. Токсические эффекты лидокаина возникают при плазменных концентрациях, превышающих 6 мг/л. После применения чрезмерных доз (более 20 леденцов в сутки) могут возникать трудности при глотании (снижение контроля за глотательным рефлексом) — в таком случае следует немедленно обратиться к врачу. Системная интоксикация возникает вследствие воздействия на ЦНС и сердечно-сосудистую систему. Первыми реакциями передозировки являются повреждения со стороны ЦНС.
Симптомы, которые могут возникнуть при системной интоксикации:
— со стороны ЦНС: головная боль, галлюцинации, вертиго, вялость, сонливость, беспокойство, шум в ушах, парестезии, нарушения речи и слуха, периоральное онемение, метаболический ацидоз, нистагм, тремор мышц, психоз, судороги, остановка дыхания, кома, эпилептический приступ, изменение уровня сознания;
— со стороны сердечно-сосудистой системы: циркуляторный коллапс, тяжелая брадикардия, аритмия сердца (остановка синусного узла, тахиаритмия), остановка сердца.
Кроме того, известны отдельные случаи передозировки хлоргексидина с появлением следующих симптомов: отек глотки, некротические поражения пищевода, повышение показателей аминотрансферазы в сыворотке крови (более чем в 30 раз выше нормы), рвота, эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки с активным атрофическим гастритом, эйфория, нарушения зрения и полная потеря вкуса (в течение 8 ч).
Лечение при системной интоксикации. При возникновении симптомов системной интоксикации терапию следует немедленно прекратить. Следует вызвать рвоту и промыть желудок. Необходимо принять анионоактивные вещества, например алкилбензолсульфонат, алкилсульфонат или алкилсульфат натрия. В более тяжелых случаях пациента следует госпитализировать для поддержки дыхания и кровообращения, а также во избежание обезвоживания. Для лечения судорожных припадков применяют диазепам.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
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