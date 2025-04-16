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ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
Николаев
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Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 2
55.8 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
222,97
Экономия при брони:
-10,54 грн
212,43
грн
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Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
56.4 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
144,23
Экономия при брони:
-10,10 грн
134,13
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. 49-й Гвардейской Дивизии, 10
56.9 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
106,71
Экономия при брони:
-4,68 грн
102,03
грн
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Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
59.2 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
223,55
Экономия при брони:
-10,86 грн
212,69
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
180.9 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
226,00
Экономия при брони:
-8,90 грн
217,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Петрово, ул. Центральная, 39
183.1 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
121,85
Экономия при брони:
-15,45 грн
106,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
699.7 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
72,00
грн
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