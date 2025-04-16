Киев
ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)

ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)

Николаев (адрес не указан)
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В городах рядом
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 2
55.8 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
222,97
Экономия при брони: -10,54 грн
212,43 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
56.4 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
144,23
Экономия при брони: -10,10 грн
134,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. 49-й Гвардейской Дивизии, 10
56.9 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
106,71
Экономия при брони: -4,68 грн
102,03 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
59.2 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
223,55
Экономия при брони: -10,86 грн
212,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
180.9 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
226,00
Экономия при брони: -8,90 грн
217,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Петрово, ул. Центральная, 39
183.1 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
121,85
Экономия при брони: -15,45 грн
106,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
699.7 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
72,00 грн
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