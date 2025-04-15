Киев
ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)

ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
155.9 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
72,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Петрово, ул. Центральная, 39
693.5 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
121,85
Экономия при брони: -15,45 грн
106,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
722.7 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
226,75
Экономия при брони: -14,31 грн
212,44 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 2
726.2 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
222,03
Экономия при брони: -9,76 грн
212,27 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
726.8 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
143,38
Экономия при брони: -8,40 грн
134,98 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, ул. 49-й Гвардейской Дивизии, 10
727.3 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
108,28
Экономия при брони: -6,24 грн
102,03 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, ул. Университетская, 157
729.7 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
223,14
Экономия при брони: -11,03 грн
212,11 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное