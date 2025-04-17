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ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
Винница
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Закрыто
Открывается в 08:00
Петрово, ул. Центральная, 39
363.6 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
121,85
Экономия при брони:
-15,45 грн
106,40
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
393.0 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
226,00
Экономия при брони:
-8,90 грн
217,10
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
410.4 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
72,00
грн
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Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 2
418.6 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
222,97
Экономия при брони:
-10,13 грн
212,84
грн
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Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
418.9 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
144,23
Экономия при брони:
-9,72 грн
134,51
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. 49-й Гвардейской Дивизии, 10
419.3 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
106,71
Экономия при брони:
-4,57 грн
102,14
грн
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Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
421.6 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
223,55
Экономия при брони:
-11,34 грн
212,21
грн
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