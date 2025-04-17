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ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
Чернигов
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Закроется в 20:00
Петрово, ул. Центральная, 39
378.9 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
121,85
Экономия при брони:
-15,45 грн
106,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
407.3 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
220,81
Экономия при брони:
-8,61 грн
212,20
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. 49-й Гвардейской Дивизии, 10
545.6 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
112,59
Экономия при брони:
-5,83 грн
106,77
грн
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Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
545.6 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
146,15
Экономия при брони:
-4,83 грн
141,32
грн
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Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 2
545.8 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
229,41
Экономия при брони:
-8,29 грн
221,12
грн
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Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
547.0 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
234,03
Экономия при брони:
-12,91 грн
221,12
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
675.0 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
72,00
грн
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