Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Петрово, ул. Центральная, 39
307.7 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
121,85
Экономия при брони:
-15,45 грн
106,40
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
339.1 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
228,19
Экономия при брони:
-15,36 грн
212,83
грн
Забронировать
Фармакопейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
447.9 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
142,75
Экономия при брони:
-8,65 грн
134,10
грн
Забронировать
Фармакопейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 2
447.9 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
226,05
Экономия при брони:
-13,56 грн
212,49
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Херсон, ул. 49-й Гвардейской Дивизии, 10
447.9 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
109,03
Экономия при брони:
-6,84 грн
102,18
грн
Забронировать
Медпрепараты
Закрыто
Открывается через 22 мин
Херсон, ул. Университетская, 157
449.7 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
224,02
Экономия при брони:
-11,26 грн
212,76
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 22 мин
Поляна, ул. Горная, 16-А
582.5 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
72,00
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню