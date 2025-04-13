Киев
ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)

ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)

Киев (адрес не указан)
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Закрыто
Открывается через 22 мин
Петрово, ул. Центральная, 39
307.7 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
121,85
Экономия при брони: -15,45 грн
106,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
339.1 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
228,19
Экономия при брони: -15,36 грн
212,83 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
447.9 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
142,75
Экономия при брони: -8,65 грн
134,10 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 2
447.9 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
226,05
Экономия при брони: -13,56 грн
212,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Херсон, ул. 49-й Гвардейской Дивизии, 10
447.9 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
109,03
Экономия при брони: -6,84 грн
102,18 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается через 22 мин
Херсон, ул. Университетская, 157
449.7 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
224,02
Экономия при брони: -11,26 грн
212,76 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 22 мин
Поляна, ул. Горная, 16-А
582.5 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
72,00 грн
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