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ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
Одесса
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Фармакопейка
Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 2
147.3 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
222,03
Экономия при брони:
-9,28 грн
212,75
грн
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Фармакопейка
Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
148.3 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
143,38
Экономия при брони:
-8,51 грн
134,87
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, ул. 49-й Гвардейской Дивизии, 10
149.0 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
108,28
Экономия при брони:
-6,00 грн
102,27
грн
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Медпрепараты
Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, ул. Университетская, 157
150.9 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
223,14
Экономия при брони:
-11,16 грн
211,98
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Петрово, ул. Центральная, 39
282.7 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
121,85
Экономия при брони:
-15,45 грн
106,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
286.2 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
226,75
Экономия при брони:
-14,10 грн
212,65
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
626.8 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
72,00
грн
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