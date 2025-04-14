Киев
ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)

ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)

Одесса (адрес не указан)
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В городах рядом
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 2
147.3 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
222,03
Экономия при брони: -9,28 грн
212,75 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
148.3 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
143,38
Экономия при брони: -8,51 грн
134,87 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, ул. 49-й Гвардейской Дивизии, 10
149.0 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
108,28
Экономия при брони: -6,00 грн
102,27 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, ул. Университетская, 157
150.9 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
223,14
Экономия при брони: -11,16 грн
211,98 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Петрово, ул. Центральная, 39
282.7 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
121,85
Экономия при брони: -15,45 грн
106,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
286.2 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
226,75
Экономия при брони: -14,10 грн
212,65 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
626.8 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
72,00 грн
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