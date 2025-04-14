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ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
Харьков
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Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
282.0 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
222,13
Экономия при брони:
-9,37 грн
212,76
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Петрово, ул. Центральная, 39
284.3 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
121,85
Экономия при брони:
-15,45 грн
106,40
грн
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Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
456.2 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
222,59
Экономия при брони:
-10,30 грн
212,29
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. 49-й Гвардейской Дивизии, 10
456.4 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
108,95
Экономия при брони:
-6,92 грн
102,03
грн
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Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
457.0 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
144,77
Экономия при брони:
-10,66 грн
134,11
грн
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Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 2
457.8 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
225,75
Экономия при брони:
-13,40 грн
212,35
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
974.4 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
72,00
грн
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