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ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
ЛИДОКСАН леденцы Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
Запорожье
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Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
122.0 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
221,38
Экономия при брони:
-9,35 грн
212,03
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Петрово, ул. Центральная, 39
151.1 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
121,85
Экономия при брони:
-15,45 грн
106,40
грн
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Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
232.1 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
221,20
Экономия при брони:
-8,41 грн
212,79
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. 49-й Гвардейской Дивизии, 10
233.1 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
107,40
Экономия при брони:
-4,96 грн
102,44
грн
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Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
233.7 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
145,33
Экономия при брони:
-11,14 грн
134,19
грн
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Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 2
234.7 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
226,99
Экономия при брони:
-14,62 грн
212,37
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
907.7 км
Лидоксан ментол леденцы 5 мг + 1 мг блистер №24
Sandoz
69,00
грн
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