Силиконы

Симетикон (Simeticonum)

Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
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от 67,00 грн
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Характеристики
Производитель
Вертекс
Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
125 мг
Количество штук в упаковке
14 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/15907/01/01 от 13.10.2021
Международное название

Симетикон инструкция по применению

Состав

действующее вещество: simeticone;

1 таблетка содержит симетикона 125 мг;

вспомогательные вещества: алюминия гидроксид; лактозы моногидрат; целлюлоза микрокристалическая; кальция гидрофосфат; кислота стеариновая; кремния диоксид коллоидный безводный; кросповидон; повидон; сухая смесь «Opadry II white», которая содержит титана диоксид (Е 171), тальк, полиэтиленгликоль (макрогол), спирт поливиниловый; тартразин (Е 102).

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые оболочкой.

Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые оболочкой, желтого цвета, удлинённой формы, с двовыпуклой поверхностью, с насечкой.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, которые применяются при функциональных расстройствах со стороны пищеварительного тракта. Силиконы.

Код АТС А03A X13.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Симетикон — это препарат, который уменьшает газообразование в кишечнике. Активный компонент препарата — симетикон — инертное поверхностно-активное вещество, которое устраняет пузырьки газа в кишечнике при метеоризме, уменьшая их поверхностное натяжение. Газы, которые высвобождаются при этом могут как поглощаться стенками кишечника, так и выводиться из организма благодаря перистальтике кишечника. Применение препарата Симетикон до начала диагностических исследований предупреждает возникновение дефектов изображения, которые вызываются пузырьками газа; способствует тщательному орошению слизистой оболочки толстой кишки контрастным веществом, что предупреждает разрыв контрастной плёнки даже в случае вздутия кишечника. Симетикон не оказывает центрального действия.

Фармакокинетика

Симетикон не абсорбируется в пищеварительном канале, выводится транзитом.

Показания

  • Симптоматическое лечение нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта связанных с газообразованием, например, метеоризма, в том числе в послеоперационный период.
  • Как вспомогательное вещество при проведении диагностических исследований органов брюшной полости (рентгенография, ультразвуковое исследование) и при подготовке к гастродуоденоскопии.
  • Как пеногаситель при интоксикациях поверхностно-активными веществами (стиральными порошками или другими моющими средствами).

Противопоказания

  • Повышенная чувствительность к препарату и его компонентам.
  • Кишечная непроходимость.
  • Обструктивные заболевания пищеварительного тракта.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Левотироксин может связываться с симетиконом. Абсорбция левотироксина в кишечнике может быть нарушена при одновременном приёме с симетиконом.

Особенности применения

При повторном появлении жалоб или при длительных жалобах со стороны пищеварительного тракта следует обратиться к врачу.

Препарат содержит лактозу. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать данное лекарственное средство.

Применение в период беременности и кормления грудью

Клинических данных про применение препарата Симетикон беременными нет. Поскольку активный компонент не всасывается слизистой оболочкой пищеварительного тракта, не следует ожидать какого-либо действия лекарственного средства на плод или накопления препарата в молоке матери

Применение препарата Симетикон в период беременности или кормления грудью возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребёнка.

Способ применения и дозы

При метеоризме детям в возрасте от 12 лет и взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки.

С целью подготовки к диагностическим исследованиям назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки за день до исследования и ещё 1 таблетку утром в день его проведения. Таблетки Симетикон принимают во время или после еды. Длительность курса лечения устанавливают индивидуально. При необходимости препарат можно принимать длительное время.

Отравление моющими средствами: дозировка зависит от тяжести интоксикации. Минимальная рекомендованная доза — 3 таблетки.

Дети

Симетикон, таблетки, покрытые оболочкой применяют детям в возрасте от 12 лет.

Детям в возрасте до 12 лет назначают препарат в виде жидких лекарственных форм.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: аллергические проявления, реакции гиперчувствительности, включая зуд, кожные высыпания, крапивницу.

Срок годности

2 года с даты производства препарата в упаковке «in bulk».

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Таблетки № 7, № 7х2 в блистерах в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая фирма «Вертекс».