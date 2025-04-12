Симетикон (Simeticonum)
Симетикон инструкция по применению
Состав
действующее вещество: simeticone;
1 таблетка содержит симетикона 125 мг;
вспомогательные вещества: алюминия гидроксид; лактозы моногидрат; целлюлоза микрокристалическая; кальция гидрофосфат; кислота стеариновая; кремния диоксид коллоидный безводный; кросповидон; повидон; сухая смесь «Opadry II white», которая содержит титана диоксид (Е 171), тальк, полиэтиленгликоль (макрогол), спирт поливиниловый; тартразин (Е 102).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые оболочкой, желтого цвета, удлинённой формы, с двовыпуклой поверхностью, с насечкой.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, которые применяются при функциональных расстройствах со стороны пищеварительного тракта. Силиконы.
Код АТС А03A X13.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Симетикон — это препарат, который уменьшает газообразование в кишечнике. Активный компонент препарата — симетикон — инертное поверхностно-активное вещество, которое устраняет пузырьки газа в кишечнике при метеоризме, уменьшая их поверхностное натяжение. Газы, которые высвобождаются при этом могут как поглощаться стенками кишечника, так и выводиться из организма благодаря перистальтике кишечника. Применение препарата Симетикон до начала диагностических исследований предупреждает возникновение дефектов изображения, которые вызываются пузырьками газа; способствует тщательному орошению слизистой оболочки толстой кишки контрастным веществом, что предупреждает разрыв контрастной плёнки даже в случае вздутия кишечника. Симетикон не оказывает центрального действия.
Фармакокинетика
Симетикон не абсорбируется в пищеварительном канале, выводится транзитом.
Показания
- Симптоматическое лечение нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта связанных с газообразованием, например, метеоризма, в том числе в послеоперационный период.
- Как вспомогательное вещество при проведении диагностических исследований органов брюшной полости (рентгенография, ультразвуковое исследование) и при подготовке к гастродуоденоскопии.
- Как пеногаситель при интоксикациях поверхностно-активными веществами (стиральными порошками или другими моющими средствами).
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к препарату и его компонентам.
- Кишечная непроходимость.
- Обструктивные заболевания пищеварительного тракта.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Левотироксин может связываться с симетиконом. Абсорбция левотироксина в кишечнике может быть нарушена при одновременном приёме с симетиконом.
Особенности применения
При повторном появлении жалоб или при длительных жалобах со стороны пищеварительного тракта следует обратиться к врачу.
Препарат содержит лактозу. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать данное лекарственное средство.
Применение в период беременности и кормления грудью
Клинических данных про применение препарата Симетикон беременными нет. Поскольку активный компонент не всасывается слизистой оболочкой пищеварительного тракта, не следует ожидать какого-либо действия лекарственного средства на плод или накопления препарата в молоке матери
Применение препарата Симетикон в период беременности или кормления грудью возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребёнка.
Способ применения и дозы
При метеоризме детям в возрасте от 12 лет и взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки.
С целью подготовки к диагностическим исследованиям назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки за день до исследования и ещё 1 таблетку утром в день его проведения. Таблетки Симетикон принимают во время или после еды. Длительность курса лечения устанавливают индивидуально. При необходимости препарат можно принимать длительное время.
Отравление моющими средствами: дозировка зависит от тяжести интоксикации. Минимальная рекомендованная доза — 3 таблетки.
Дети
Симетикон, таблетки, покрытые оболочкой применяют детям в возрасте от 12 лет.
Детям в возрасте до 12 лет назначают препарат в виде жидких лекарственных форм.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: аллергические проявления, реакции гиперчувствительности, включая зуд, кожные высыпания, крапивницу.
Срок годности
2 года с даты производства препарата в упаковке «in bulk».
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки № 7, № 7х2 в блистерах в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая фирма «Вертекс».