Клинических данных про применение препарата Симетикон беременными нет. Поскольку активный компонент не всасывается слизистой оболочкой пищеварительного тракта, не следует ожидать какого-либо действия лекарственного средства на плод или накопления препарата в молоке матери

Применение препарата Симетикон в период беременности или кормления грудью возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребёнка.