Киев
Симетикон (Simeticonum)

Симетикон (Simeticonum)

Днепр (адрес не указан)
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Доступно в 43 аптеках в Днепр
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
100,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
76,14
Экономия при брони: -2,87 грн
73,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
91,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
99,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
93,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
90,53
Экономия при брони: -4,78 грн
85,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
92,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
79,47
Экономия при брони: -2,78 грн
76,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
4.3 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
99,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 5-А
4.4 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
100,08 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 42
4.7 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
99,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Независимости, 21
4.9 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
91,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
4.9 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
91,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
80,00
Экономия при брони: -10,10 грн
69,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 27
5.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
99,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
99,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
5.4 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
92,68 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
5.4 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
92,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Подолинского Сергея, 10-А
5.5 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
90,54
Экономия при брони: -4,87 грн
85,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Яворницкого Дмитрия / Воскресенская, 60/10
6.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
100,14 грн
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