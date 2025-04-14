Днепр (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Днепр
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
76,14
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
90,53
Экономия при брони: -4,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
79,47
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
4.3 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 5-А
4.4 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 42
4.7 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Независимости, 21
4.9 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
4.9 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
80,00
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 27
5.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
5.4 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
5.4 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Подолинского Сергея, 10-А
5.5 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
90,54
Экономия при брони: -4,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Яворницкого Дмитрия / Воскресенская, 60/10
6.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс