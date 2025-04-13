Киев (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
76,39
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
75,41
Экономия при брони: -2,63 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
45,79
Экономия при брони: -2,27 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
3.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
3.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, пер. Политехнический, 3-В
4.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
74,64
Экономия при брони: -2,82 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
76,32
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
4.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс