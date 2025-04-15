Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
88,39
Экономия при брони: -3,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
79,40
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
73,36
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
38,13
Экономия при брони: -2,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
38,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
3.5 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
76,39
Экономия при брони: -4,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
4.9 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Полякова / Волшебная, 1/163
5.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
37,28
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
6.6 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
74,89
Экономия при брони: -4,74 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Броневая, 17/1
6.6 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
74,22
Экономия при брони: -4,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.6 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
79,40
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
7.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
8.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс