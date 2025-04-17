Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
43,87
Экономия при брони: -1,32 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
74,64
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
78,60
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 21-А
3.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
39,15
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека 9-1-1
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 14
3.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
36,85
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.5 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека нежных цен
Чернигов, ул. 1-й танковой бригады, 29
4.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
37,17
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
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Аптека оптовых цен
Михайло-Коцюбинское, ул. Шевченко, 56
15.4 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Куликовка, ул. Шевченко Тараса, 1
28.3 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Гончаровское, ул. Танкистов, 14
33.5 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека 9-1-1
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Славутич, пл. Привокзальная, 6
37.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс