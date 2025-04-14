Одесса (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
77,77
Экономия при брони: -3,58 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
74,79
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
74,05
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
80,40
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
75,72
Экономия при брони: -3,09 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
78,30
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
77,27
Экономия при брони: -4,15 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
76,40
Экономия при брони: -3,77 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
3.7 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 126/128
3.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
89,10
Экономия при брони: -4,01 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Европейская, 37
3.9 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека 9-1-1
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека копейка
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
4.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
43,28
Экономия при брони: -2,27 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Ришельевская, 68
4.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
85,65
Экономия при брони: -3,63 грн