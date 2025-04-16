Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
38,48
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
37,41
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
74,91
Экономия при брони: -3,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
3.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
3.3 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
78,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 1
5.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 54-В
5.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
5.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 87-Б
5.3 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
88,12
Экономия при брони: -3,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
75,75
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Оцерклевича Виктора, 3
7.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16-А
7.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 70-А
7.5 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, бульв. Вороного Николая, 7-Б
8.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс