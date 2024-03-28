СИМЕТИКОН (SIMETICONUM) Действующее вещество
симетикон — нетоксичное инертное поверхностно-активное вещество с пеногасящими свойствами на основе кремния. Путем физического уменьшения поверхностного натяжения устраняет пузырьки газа, образующиеся в кишечнике при метеоризме. Освобожденный газ абсорбируется и/или удаляется естественным путем. Симетикон не абсорбируется в пищеварительном тракте.
метеоризм (в том числе в послеоперационный период), аэрофагия, гастрокардиальный синдром (в качестве симптоматической терапии), подготовка больного к эндоскопическому, радиологическому и сонографическому исследованиям органов брюшной полости.
при метеоризме взрослым назначают внутрь по 40–80 мг, детям — по 40 мг после каждого приема пищи и перед сном.
Для подготовки к диагностическим исследованиям органов брюшной полости назначают по 80 мг 3–4 раза в сутки в течение 2 дней, предшествующих исследованию, по 80 мг утром натощак в день исследования и непосредственно перед проведением диагностической процедуры.
кишечная непроходимость, обструктивные заболевания органов пищеварительного тракта.
не описаны.
не описаны.
не описана.