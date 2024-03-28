СИМЕТИКОН (SIMETICONUM)

при метеоризме взрослым назначают внутрь по 40–80 мг, детям — по 40 мг после каждого приема пищи и перед сном.

Для подготовки к диагностическим исследованиям органов брюшной полости назначают по 80 мг 3–4 раза в сутки в течение 2 дней, предшествующих исследованию, по 80 мг утром натощак в день исследования и непосредственно перед проведением диагностической процедуры.