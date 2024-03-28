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Активные вещества — “С”СИМЕТИКОН (SIMETICONUM)

СИМЕТИКОН (SIMETICONUM) Действующее вещество

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Найдено: 22 препарата
Эспумизан® L капли оральные, эмульсия, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Menarini Group
Эспумизан® L Капли оральные, эмульсия, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Menarini Group
В 1092 аптеках
от 151,13 грн
Цены в аптеках
Боботик капли оральные, эмульсия, 66,66 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей и крышкой, 30 мл, № 1; Polpharma
Боботик Капли оральные, эмульсия, 66,66 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей и крышкой, 30 мл, № 1 Polpharma
В 1086 аптеках
от 178,58 грн
Цены в аптеках
Афлетин капсулы мягкие, 125 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Киевский витаминный завод
Афлетин Капсулы мягкие, 125 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Киевский витаминный завод
В 1063 аптеках
от 67,32 грн
Цены в аптеках
Эспумизан® капсулы мягкие, 40 мг, № 25; Menarini Group
Эспумизан® Капсулы мягкие, 40 мг, № 25 Menarini Group
В 1006 аптеках
от 111,49 грн
Цены в аптеках
Коликид® суспензия оральная, 40 мг/1мл, банка, 30 мл, № 1; Гледфарм Лтд
Коликид® Суспензия оральная, 40 мг/1мл, банка, 30 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 957 аптеках
от 139,74 грн
Цены в аптеках
Эспумизан® Беби капли оральные, эмульсия, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Menarini Group
Эспумизан® Беби Капли оральные, эмульсия, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Menarini Group
В 940 аптеках
от 175,90 грн
Цены в аптеках
Коликид® таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, № 30; Гледфарм Лтд
Коликид® Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, № 30 Гледфарм Лтд
В 874 аптеках
от 88,30 грн
Цены в аптеках
Инфакол суспензия оральная, 40 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1; Тева Украина
Инфакол Суспензия оральная, 40 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1 Тева Украина
В 674 аптеках
от 189,10 грн
Цены в аптеках
Эспумизан® Беби капли оральные, эмульсия, 100 мг/мл, флакон, 50 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Menarini Group
Эспумизан® Беби Капли оральные, эмульсия, 100 мг/мл, флакон, 50 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Menarini Group
В 553 аптеках
от 274,23 грн
Цены в аптеках
Мотилигас капсулы мягкие, 120 мг, блистер, № 20; McNeil Products Limited
Мотилигас Капсулы мягкие, 120 мг, блистер, № 20 McNeil Products Limited
В 457 аптеках
от 60,95 грн
Цены в аптеках
Мотилигас капсулы мягкие, 120 мг, блистер, № 40; McNeil Products Limited
Мотилигас Капсулы мягкие, 120 мг, блистер, № 40 McNeil Products Limited
В 441 аптеке
от 177,74 грн
Цены в аптеках
Эспумизан® капсулы мягкие, 40 мг, № 50; Menarini Group
Эспумизан® Капсулы мягкие, 40 мг, № 50 Menarini Group
В 366 аптеках
от 201,31 грн
Цены в аптеках
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, блистер, № 14; Вертекс
Симетикон Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, блистер, № 14 Вертекс
В 127 аптеках
от 54,40 грн
Цены в аптеках
Колигаз-Здоровье капсулы мягкие, 125 мг, блистер в коробке, № 30; Здоровье Группа компаний
Колигаз-Здоровье Капсулы мягкие, 125 мг, блистер в коробке, № 30 Здоровье Группа компаний
В 82 аптеках
от 64,36 грн
Цены в аптеках
Колигаз-Здоровье таблетки жевательные, 125 мг, блистер в коробке, № 14; Здоровье Группа компаний
Колигаз-Здоровье Таблетки жевательные, 125 мг, блистер в коробке, № 14 Здоровье Группа компаний
В 15 аптеках
от 35,50 грн
Цены в аптеках
Колигаз-Здоровье таблетки жевательные, 125 мг, блистер в коробке, № 7; Здоровье Группа компаний
Колигаз-Здоровье Таблетки жевательные, 125 мг, блистер в коробке, № 7 Здоровье Группа компаний
В 1 аптеке
от 37,60 грн
Цены в аптеках
Инфакол суспензия оральная, 40 мг/мл, флакон, 75 мл, № 1; Тева Украина
Инфакол Суспензия оральная, 40 мг/мл, флакон, 75 мл, № 1 Тева Украина
Нет в наличии
Инфакол суспензия оральная, 40 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Тева Украина
Инфакол Суспензия оральная, 40 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Тева Украина
Нет в наличии
Эспумизан® L капли оральные, эмульсия, 40 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1; Menarini Group
Эспумизан® L Капли оральные, эмульсия, 40 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1 Menarini Group
Нет в наличии
Колигаз-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, блистер, коробка картонная, коробка картон., № 14; Здоровье Группа компаний
Колигаз-Здоровье Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, блистер, коробка картонная, коробка картон., № 14 Здоровье Группа компаний
Нет в наличии
Эспикол Бэби капли оральные, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, с пипеткой, с пипеткой, № 1; Euro Lifecare
Эспикол Бэби Капли оральные, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, с пипеткой, с пипеткой, № 1 Euro Lifecare
Нет в наличии
Колигаз-Здоровье капли оральные, эмульсия, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Здоровье Группа компаний
Колигаз-Здоровье Капли оральные, эмульсия, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Здоровье Группа компаний
Нет в наличии
Форма выпуска: капсулы, эмульсия, суспензия, капли для приема внутрь, таблетки жевательные.
СИМЕТИКОН (SIMETICONUM)
CAS №: 8050-81-5 C8H24Si3O2
USPDDN: α-(триметилсилил)-ω-метилполи(окси(диметилсилилен)) в смеси с кремния диоксидом.
Форма выпуска: капсулы, эмульсия, суспензия, капли для приема внутрь, таблетки жевательные.

симетикон — нетоксичное инертное поверхностно-активное вещество с пеногасящими свойствами на основе кремния. Путем физического уменьшения поверхностного натяжения устраняет пузырьки газа, образующиеся в кишечнике при метеоризме. Освобожденный газ абсорбируется и/или удаляется естественным путем. Симетикон не абсорбируется в пищеварительном тракте.

метеоризм (в том числе в послеоперационный период), аэрофагия, гастрокардиальный синдром (в качестве симптоматической терапии), подготовка больного к эндоскопическому, радиологическому и сонографическому исследованиям органов брюшной полости.

при метеоризме взрослым назначают внутрь по 40–80 мг, детям — по 40 мг после каждого приема пищи и перед сном.
Для подготовки к диагностическим исследованиям органов брюшной полости назначают по 80 мг 3–4 раза в сутки в течение 2 дней, предшествующих исследованию, по 80 мг утром натощак в день исследования и непосредственно перед проведением диагностической процедуры.

кишечная непроходимость, обструктивные заболевания органов пищеварительного тракта.

не описаны.

не описаны.

не описана.