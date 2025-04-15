Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Львов
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
84,10
Экономия при брони: -2,91 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
81,00
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
89,13
Экономия при брони: -4,38 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 66
3.5 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
78,60
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Выговского Ивана, 29-А
4.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
37,74
Экономия при брони: -1,32 грн
Подорожник
Львов, ул. Стрыйская, 45
4.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
78,60
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Пасечная, 70
4.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
82,94
Экономия при брони: -4,07 грн
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Аптека низких цен
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
77,00
Экономия при брони: -3,03 грн
Аптека оптовых цен
Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 14
10.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
76,67
Экономия при брони: -3,55 грн
Аптека оптовых цен
Зимняя Вода, ул. Львовская, 3
10.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Подорожник
Оброшино, ул. Грушевского, 21-А
12.4 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
78,60
Экономия при брони: -8,70 грн
Подорожник
Давыдов, ул. Промышленая, 50
12.7 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
78,60
Экономия при брони: -8,70 грн
Подорожник
Жолква, ул. Запорожская, 12
24.4 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
39,15
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека оптовых цен
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
27.6 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Подорожник
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
41.7 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
80,90
Экономия при брони: -11,00 грн