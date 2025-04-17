Винница (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
91,47
Экономия при брони: -5,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
73,50
Экономия при брони: -2,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
89,72
Экономия при брони: -5,63 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
78,60
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
87,23
Экономия при брони: -3,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
37,15
Экономия при брони: -1,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
39,70
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 43
1.7 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
80,40
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
73,51
Экономия при брони: -3,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
85,34
Экономия при брони: -4,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Скалецкого, 35
3.5 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 49
3.6 км
Симетикон таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №14
Вертекс