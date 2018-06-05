фармакодинамика. Механизм действия и фармакодинамические эффекты. Мебеверин — миотропный спазмолитик с избирательным действием на гладкую мускулатуру ЖКТ. Он устраняет спазмы без угнетения нормальной моторики кишечника. Поскольку это действие не опосредовано автономной нервной системой, типичные антихолинергические побочные эффекты отсутствуют.

Клиническая эффективность и безопасность. Клиническую эффективность и безопасность применения различных лекарственных форм мебеверина исследовали с участием более 1500 пациентов. Значительное уменьшение выраженности преимущественных симптомов синдрома раздраженного кишечника (таких как боль в животе, особенности стула) обычно наблюдали в референтных и контролируемых по основным значениям клинических исследованиях.

Все лекарственные формы мебеверина были в целом безопасными и хорошо переносились при рекомендуемом режиме дозирования.

Дети. Клинические исследования применения таблеток или капсул проводили только с участием взрослых. Данные по клинической эффективности и безопасности, полученные в клинических исследованиях, а также из постмаркетингового опыта применения суспензии мебеверина памоата у пациентов в возрасте старше 3 лет свидетельствуют, что мебеверин — эффективный и безопасный препарат, который хорошо переносится.

Клинические исследования суспензии мебеверина показали, что препарат эффективен для уменьшения выраженности симптомов синдрома раздраженного кишечника у детей. Дальнейшие открытые контролируемые по основным значениям исследования суспензии мебеверина подтвердили эффективность препарата.

Режимы дозирования лекарственного средства в форме таблеток или капсул определены на основании данных о безопасности и переносимости мебеверина.

Фармакокинетика

Абсорбция. Мебеверин быстро и полностью абсорбируется после перорального применения в форме таблеток. Благодаря пролонгированному высвобождению препарата из капсулы его можно принимать 2 раза в сутки.

Распределение. При многократном применении препарата Дуспаталин® никакой значительной кумуляции не возникает.

Биотрансформация. Меверина гидрохлорид главным образом метаболизируется эстеразами, которые на первом этапе метаболизма расщепляют эфирные связи с образованием вератровой кислоты и мебеверинового спирта. В плазме крови деметилкарбоксильная кислота (ДМКК) является основным метаболитом. Т ½ ДМКК в равновесном состоянии — 5,77 ч. При многократном применении капсул (по 200 мг 2 раза в сутки) C max для ДМКК составляла 804 нг/мл, а t max — около 3 ч. Относительная биодоступность капсул пролонгированного действия оказалась оптимальной со средним соотношением 97%.

Выведение. Мебеверин не экскретируется в неизмененном виде, он полностью метаболизируется, а метаболиты выводятся практически полностью. Вератровая кислота экскретируется с мочой. Мебевериновый спирт также выделяется почками в виде карбоксильной кислоты или частично — в виде ДМКК.

Дети. Фармакокинетические исследования у детей не проводили.