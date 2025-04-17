Дуспаталин® капсулы (Duspatalin® capsules)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
471,24
Экономия при брони: -44,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
458,10
Экономия при брони: -26,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
476,59
Экономия при брони: -70,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
452,20
Экономия при брони: -20,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
470,50
Экономия при брони: -38,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
461,60
Экономия при брони: -29,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
473,58
Экономия при брони: -44,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
473,22
Экономия при брони: -51,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
446,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
461,63
Экономия при брони: -52,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
472,93
Экономия при брони: -62,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
457,90
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
478,02
Экономия при брони: -67,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
463,59
Экономия при брони: -53,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
447,90
Экономия при брони: -16,00 грн