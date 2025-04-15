Дуспаталин® капсулы (Duspatalin® capsules)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 197 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
446,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
465,83
Экономия при брони: -33,87 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
467,23
Экономия при брони: -39,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
448,00
Экономия при брони: -25,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
446,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
446,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
467,40
Экономия при брони: -44,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
465,57
Экономия при брони: -19,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
461,10
Экономия при брони: -38,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
471,39
Экономия при брони: -66,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
466,34
Экономия при брони: -39,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
469,68
Экономия при брони: -51,76 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
446,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
462,55
Экономия при брони: -44,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
479,09
Экономия при брони: -47,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
471,56
Экономия при брони: -51,41 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
446,20 грн