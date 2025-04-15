Дуспаталин® капсулы (Duspatalin® capsules)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 245 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
475,29
Экономия при брони: -41,52 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
450,50
Экономия при брони: -36,00 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
469,50
Экономия при брони: -55,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
447,90
Экономия при брони: -33,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
474,25
Экономия при брони: -35,73 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
487,23
Экономия при брони: -44,05 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
457,30
Экономия при брони: -42,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
449,10
Экономия при брони: -34,60 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
448,00
Экономия при брони: -33,50 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
448,30
Экономия при брони: -33,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products