Дуспаталин® капсулы (Duspatalin® capsules)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 339 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
465,45
Экономия при брони: -38,27 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
465,20
Экономия при брони: -30,22 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
478,38
Экономия при брони: -43,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
464,80
Экономия при брони: -30,47 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
461,40
Экономия при брони: -30,60 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
448,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
469,64
Экономия при брони: -53,99 грн