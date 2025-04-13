Дуспаталин® капсулы (Duspatalin® capsules)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 838 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
462,10
Экономия при брони: -29,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
447,90
Экономия при брони: -16,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
491,62
Экономия при брони: -46,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Фармация
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
492,34
Экономия при брони: -70,54 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
464,51
Экономия при брони: -44,99 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Фармация
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
492,34
Экономия при брони: -73,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
473,18
Экономия при брони: -41,07 грн