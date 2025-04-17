Дуспаталин® капсулы (Duspatalin® capsules)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
460,10
Экономия при брони: -39,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
449,10
Экономия при брони: -28,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
466,80
Экономия при брони: -45,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
477,31
Экономия при брони: -58,58 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
448,30
Экономия при брони: -27,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
473,27
Экономия при брони: -55,09 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
448,70
Экономия при брони: -27,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
465,07
Экономия при брони: -66,67 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
463,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
464,82
Экономия при брони: -36,34 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
476,81
Экономия при брони: -59,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
451,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
460,54
Экономия при брони: -43,23 грн