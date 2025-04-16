Киев
Дуспаталин® капсулы (Duspatalin® capsules)

Дуспаталин® капсулы (Duspatalin® capsules)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 114 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
477,52
Экономия при брони: -17,15 грн
460,37 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
449,72 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
445,20
Экономия при брони: -18,30 грн
426,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
470,44
Экономия при брони: -42,28 грн
428,16 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
384,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
396,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
380,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
395,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
466,00
Экономия при брони: -39,10 грн
426,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
472,86
Экономия при брони: -55,03 грн
417,83 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
478,20
Экономия при брони: -60,37 грн
417,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
458,60
Экономия при брони: -31,70 грн
426,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
377,52 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
455,60
Экономия при брони: -28,70 грн
426,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
458,60
Экономия при брони: -31,70 грн
426,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
476,19
Экономия при брони: -58,46 грн
417,73 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
374,68 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
436,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
470,80
Экономия при брони: -66,70 грн
404,10 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
464,95
Экономия при брони: -60,85 грн
404,10 грн
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