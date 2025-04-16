Дуспаталин® капсулы (Duspatalin® capsules)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
477,52
Экономия при брони: -17,15 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
445,20
Экономия при брони: -18,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
470,44
Экономия при брони: -42,28 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
466,00
Экономия при брони: -39,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
472,86
Экономия при брони: -55,03 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
478,20
Экономия при брони: -60,37 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
458,60
Экономия при брони: -31,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
455,60
Экономия при брони: -28,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
458,60
Экономия при брони: -31,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
476,19
Экономия при брони: -58,46 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
470,80
Экономия при брони: -66,70 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия 200 мг №30
Abbott Healthcare Products
464,95
Экономия при брони: -60,85 грн