Легколакс (Legkolax)
Легколакс инструкция по применению
Состав
Полиэтиленгликоль (макрогол) 4000 в пересчете на 100 % вещество - 4 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. За счет образования водородных связей с молекулами воды препарат удерживает ее в кишечнике. Таким образом, повышается содержание жидкости в полости кишечника, что улучшает процесс опорожнения.
Фармакокинетика. Слабительное действие препарата наступает через 24–48 ч после приема. Препарат не всасывается и не метаболизируется. Выводится из организма в неизмененном виде.
Показания Легколакс
симптоматическое лечение запора.
Применение Легколакс
препарат предназначен для перорального применения.
Лечение нормализует моторику толстого кишечника при условии соблюдения соответствующей культуры питания (диеты).
Взрослым и детям в возрасте старше 8 лет обычно назначают по 10–20 г/сут.
Суточная доза для детей в возрасте от 6 мес до 1 года составляет 4 г, от 1 года до 4 лет — 8 г, от 4 до 8 лет — 16 г.
Содержимое пакета-саше предварительно растворяют в стакане воды, прозрачного сока (например, яблочного) или холодного чая, детям в возрасте до 1 года — в 50 мл воды.
Принимать Легколакс желательно утром во время еды, за один прием.
Первый эффект от применения препарата наступает в течение 24–48 ч после приема.
Ежедневная доза определяется в соответствии с клиническим эффектом и может составлять от 4 г через день (для детей) до 20 г/сут.
Длительность применения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания, эффективности лечения. Продолжительность лечения для детей не должна превышать 3 мес, так как нет данных клинических исследований по применению препарата сверх этого срока.
Противопоказания
гиперчувствительность к макроголу. Воспалительные заболевания толстой кишки (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, токсический мегаколон). Кишечная непроходимость или подозрение на кишечную непроходимость. Перфорация ЖКТ или ее угроза. Боль в животе неопределенного происхождения.
Побочные эффекты
в отдельных случаях может возникнуть вздутие живота и/или боль в животе, тошнота, рвота, острые позывы к опорожнению и непроизвольное опорожнение кишечника.
При приеме слишком высокой дозы возможно развитие диареи, которая прекращается через 1–2 сут после отмены препарата; после этого можно принимать препарат в более низких дозах. У детей диарея может вызвать болезненные ощущения в перианальной области.
Возможно нарушение водно-электролитного баланса (гипонатриемия, гипокалиемия) и/или обезвоживание, особенно у пациентов пожилого возраста.
Очень редко могут возникнуть реакции гиперчувствительности, включая зуд кожи, крапивницу, сыпь, отек лица, отек Квинке, анафилактический шок, бронхоспазм.
Особые указания
до начала лечения нужно исключить органическую природу запора. Лечение запора любым лекарственным средством является лишь вспомогательной терапией при условии соблюдения здорового образа жизни и культуры питания, а именно: потребления большего количества жидкости и клетчатки, соответствующей физической активности и восстановления деятельности кишечника.
Максимальная длительность применения у детей — не более 3 мес.
Тот факт, что симптомы не исчезают даже в результате применения препарата и соблюдения соответствующей диеты, может указывать на другие патологии, требующие диагностики и лечения.
Зафиксированы случаи аспирации при введении значительных объемов полиэтиленгликоля с электролитами через назогастральный зонд. Особый риск аспирации наблюдается у детей с неврологическими нарушениями акта глотания.
Следует с осторожностью применять у пациентов, склонных к нарушению водно-электролитного баланса, а именно: пациентов пожилого возраста, пациентов с нарушениями функции печени или почек; при одновременном приеме мочегонных средств, учитывая возможность развития диареи. Также рекомендуется контролировать электролитный баланс.
Препарат не содержит сахара, поэтому его можно назначать больным сахарным диабетом, а также лицам, из рациона которых исключается галактоза.
Поскольку препарат содержит макрогол, возможны симптомы повышенной чувствительности к действующему веществу (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат можно назначать в период беременности и кормления грудью.
Дети. Препарат можно применять у детей в возрасте от 6 мес.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не установлено.
Взаимодействия
возможно замедление абсорбции лекарственных средств, которые принимают одновременно с препаратом Легколакс. Поэтому рекомендуется принимать препарат отдельно от других средств, с интервалом не менее 2 ч.
Передозировка
в связи с отсутствием системной абсорбции передозировка маловероятна.
Передозировка приводит к диарее, которая исчезает, если временно прекратить применение препарата или снизить дозу.
Из-за чрезмерной потери жидкости вследствие диареи или рвоты может потребоваться коррекция нарушенного водно-электролитного баланса.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.