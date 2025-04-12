до начала лечения нужно исключить органическую природу запора. Лечение запора любым лекарственным средством является лишь вспомогательной терапией при условии соблюдения здорового образа жизни и культуры питания, а именно: потребления большего количества жидкости и клетчатки, соответствующей физической активности и восстановления деятельности кишечника.

Максимальная длительность применения у детей — не более 3 мес.

Тот факт, что симптомы не исчезают даже в результате применения препарата и соблюдения соответствующей диеты, может указывать на другие патологии, требующие диагностики и лечения.

Зафиксированы случаи аспирации при введении значительных объемов полиэтиленгликоля с электролитами через назогастральный зонд. Особый риск аспирации наблюдается у детей с неврологическими нарушениями акта глотания.

Следует с осторожностью применять у пациентов, склонных к нарушению водно-электролитного баланса, а именно: пациентов пожилого возраста, пациентов с нарушениями функции печени или почек; при одновременном приеме мочегонных средств, учитывая возможность развития диареи. Также рекомендуется контролировать электролитный баланс.

Препарат не содержит сахара, поэтому его можно назначать больным сахарным диабетом, а также лицам, из рациона которых исключается галактоза.

Поскольку препарат содержит макрогол, возможны симптомы повышенной чувствительности к действующему веществу (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат можно назначать в период беременности и кормления грудью.

Дети. Препарат можно применять у детей в возрасте от 6 мес.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не установлено.