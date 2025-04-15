Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
152,30 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
152,30 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
381,61
Экономия при брони: -32,66 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
139,23
Экономия при брони: -11,04 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
381,33
Экономия при брони: -28,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
156,00
Экономия при брони: -26,90 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
364,00
Экономия при брони: -26,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
140,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
364,00
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
156,10
Экономия при брони: -27,00 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
428,00
Экономия при брони: -73,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
136,05
Экономия при брони: -6,18 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
386,33
Экономия при брони: -12,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
87,90
Экономия при брони: -10,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
131,77
Экономия при брони: -6,54 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
136,27
Экономия при брони: -17,14 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
403,40
Экономия при брони: -14,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
144,16
Экономия при брони: -23,58 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
373,23
Экономия при брони: -43,47 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
152,30 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
133,79
Экономия при брони: -13,21 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
142,23
Экономия при брони: -14,47 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
389,26
Экономия при брони: -40,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
110,55
Экономия при брони: -5,05 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
435,42
Экономия при брони: -19,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
140,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
364,00
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
137,72
Экономия при брони: -10,23 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
376,92
Экономия при брони: -27,92 грн