Киев
Легколакс (Legkolax)

Легколакс (Legkolax)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 270 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
126,80 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
412,56 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
129,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
132,50 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
364,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
338,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
137,85
Экономия при брони: -8,95 грн
128,90 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
436,03
Экономия при брони: -20,09 грн
415,94 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
141,00 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
130,00 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
352,80 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
130,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
114,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
139,66
Экономия при брони: -9,20 грн
130,46 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
431,92
Экономия при брони: -15,97 грн
415,95 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
117,18 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
140,49
Экономия при брони: -9,16 грн
131,33 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
391,62
Экономия при брони: -16,68 грн
374,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
136,43
Экономия при брони: -16,33 грн
120,10 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
388,66
Экономия при брони: -14,05 грн
374,61 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
156,10
Экономия при брони: -24,40 грн
131,70 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,90
Экономия при брони: -58,00 грн
359,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
132,50 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
362,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
134,20 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
152,30 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
137,85
Экономия при брони: -12,06 грн
125,79 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
436,51
Экономия при брони: -20,11 грн
416,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
130,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
139,72
Экономия при брони: -19,62 грн
120,10 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
398,14
Экономия при брони: -23,42 грн
374,72 грн
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