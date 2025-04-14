Днепр (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
57,42
Экономия при брони: -7,22 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
388,46
Экономия при брони: -39,69 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
142,04
Экономия при брони: -14,16 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
388,75
Экономия при брони: -39,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
143,58
Экономия при брони: -12,27 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
388,57
Экономия при брони: -25,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
428,00
Экономия при брони: -67,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
145,43
Экономия при брони: -6,13 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
391,54
Экономия при брони: -16,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
141,65
Экономия при брони: -9,94 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
442,65
Экономия при брони: -27,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
144,31
Экономия при брони: -4,97 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
141,90
Экономия при брони: -9,23 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
395,16
Экономия при брони: -20,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
139,93
Экономия при брони: -10,54 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
386,31
Экономия при брони: -21,41 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
156,86
Экономия при брони: -5,92 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
431,92
Экономия при брони: -16,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
438,96
Экономия при брони: -23,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
120,88
Экономия при брони: -8,06 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
386,89
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
141,33
Экономия при брони: -11,94 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
135,46
Экономия при брони: -6,10 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум