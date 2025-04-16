Николаев (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
139,02
Экономия при брони: -8,12 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
383,47
Экономия при брони: -22,74 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
150,80
Экономия при брони: -21,20 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,40
Экономия при брони: -49,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
140,29
Экономия при брони: -12,82 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
156,00
Экономия при брони: -26,40 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
140,38
Экономия при брони: -12,11 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
439,59
Экономия при брони: -23,11 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
14,19
Экономия при брони: -1,89 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
443,54
Экономия при брони: -28,01 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
156,10
Экономия при брони: -26,50 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
152,40
Экономия при брони: -22,80 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
143,30
Экономия при брони: -13,70 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
141,43
Экономия при брони: -15,64 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
442,29
Экономия при брони: -26,37 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
141,98
Экономия при брони: -15,91 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
383,18
Экономия при брони: -30,45 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
139,65
Экономия при брони: -12,65 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
152,70
Экономия при брони: -23,10 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
418,50
Экономия при брони: -50,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум