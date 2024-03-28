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Активные вещества — “М”МАКРОГОЛ (MACROGOLUM)

МАКРОГОЛ (MACROGOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 9 препаратов
Форлакс порошок для приготовления раствора для пероральн. применения, 10 г, пакетик, № 20; Лаборатории Майоли Спиндлер
Форлакс Порошок для приготовления раствора для пероральн. применения, 10 г, пакетик, № 20 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 1019 аптеках
от 219,45 грн
Цены в аптеках
Легколакс порошок для орального раствора, 4 г, пакет-саше, в пачке, в пачке, № 10; Корпорация Артериум
Легколакс Порошок для орального раствора, 4 г, пакет-саше, в пачке, в пачке, № 10 Корпорация Артериум
В 882 аптеках
от 99,10 грн
Цены в аптеках
Легколакс порошок для орального раствора, 300 г, банка из полиэтилена, с мерной ложкой, мерн. ложка, № 1; Корпорация Артериум
Легколакс Порошок для орального раствора, 300 г, банка из полиэтилена, с мерной ложкой, мерн. ложка, № 1 Корпорация Артериум
В 516 аптеках
от 287,83 грн
Цены в аптеках
Форлакс порошок для приготовления раствора для пероральн. применения, 4 г, пакет, № 20; Лаборатории Майоли Спиндлер
Форлакс Порошок для приготовления раствора для пероральн. применения, 4 г, пакет, № 20 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 437 аптеках
от 142,89 грн
Цены в аптеках
Диагнол® порошок для орального раствора, 64 г, пакет, 73.69 г, № 4; Фармак
Диагнол® Порошок для орального раствора, 64 г, пакет, 73.69 г, № 4 Фармак
В 275 аптеках
от 285,40 грн
Цены в аптеках
Легколакс порошок для орального раствора, 10 г, пакет-саше, в пачке, в пачке, № 10; Корпорация Артериум
Легколакс Порошок для орального раствора, 10 г, пакет-саше, в пачке, в пачке, № 10 Корпорация Артериум
В 1 аптеке других городов
от 151,49 грн
Цены в других городах
Касенлакс порошок для орального раствора, 10 г, пакетик, № 20; Casen Recordati
Касенлакс Порошок для орального раствора, 10 г, пакетик, № 20 Casen Recordati
Нет в наличии
Легколакс порошок для орального раствора, 10 г, пакет-саше, в пачке, в пачке, № 4; Корпорация Артериум
Легколакс Порошок для орального раствора, 10 г, пакет-саше, в пачке, в пачке, № 4 Корпорация Артериум
Нет в наличии
Легколакс порошок для орального раствора, 150 г, банка из полиэтилена, с мерной ложкой, мерн. ложка, № 1; Корпорация Артериум
Легколакс Порошок для орального раствора, 150 г, банка из полиэтилена, с мерной ложкой, мерн. ложка, № 1 Корпорация Артериум
Нет в наличии
Форма выпуска: порошок для приготовления р-ра для перорального применения.

осмотическое слабительное средство. Молекула активного вещества представляет собой высокомолекулярный оксид этилена, который образует водородные связи с молекулами воды в просвете кишечника. Таким образом макрогол, увеличивая содержание жидкости в химусе и размягчая его консистенцию, облегчает акт дефекации. Не метаболизируется, не абсорбируется, не изменяет рН химуса и действует независимо от состава бактериальной флоры кишечника. При применении макрогола не возникает жжения в анусе, не образуются газы в результате процесса брожения в кишечнике. Макрогол не является сильнодействующим или раздражающим слабительным. Будучи осмотическим слабительным, увеличивая содержание жидкости в химусе и его массу, макрогол не изменяет при этом его биологических показателей, предупреждает потерю с калом электролитов и не нарушает метаболизм липидов.
Эффект проявляется через 24–48 ч после приема, а нормализация транзита содержимого кишечника происходит в течение недели.

лечение при запорах у взрослых.

средняя терапевтическая доза — 20 г/сут. Рекомендуется принимать утром (во время завтрака) в виде питьевого р-ра, для чего 10 г порошка предварительно размешивают в 100 мл воды.

неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, непроходимость кишечника, боль в области живота неустановленной этиологии.

при приеме макрогола в высокой дозе возможно возникновение диареи, которая самопроизвольно прекращается через 1–2 сут после его отмены (после этого можно возобновить прием в более низких дозах). Может возникнуть боль в животе, особенно у больных с нарушением функции кишечника.

возможно уменьшение абсорбции других лекарственных средств, принимаемых одновременно с макроголом, в связи с чем его рекомендуется принимать отдельно (с интервалом 2 ч).