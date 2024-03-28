МАКРОГОЛ (MACROGOLUM) Действующее вещество
осмотическое слабительное средство. Молекула активного вещества представляет собой высокомолекулярный оксид этилена, который образует водородные связи с молекулами воды в просвете кишечника. Таким образом макрогол, увеличивая содержание жидкости в химусе и размягчая его консистенцию, облегчает акт дефекации. Не метаболизируется, не абсорбируется, не изменяет рН химуса и действует независимо от состава бактериальной флоры кишечника. При применении макрогола не возникает жжения в анусе, не образуются газы в результате процесса брожения в кишечнике. Макрогол не является сильнодействующим или раздражающим слабительным. Будучи осмотическим слабительным, увеличивая содержание жидкости в химусе и его массу, макрогол не изменяет при этом его биологических показателей, предупреждает потерю с калом электролитов и не нарушает метаболизм липидов.
Эффект проявляется через 24–48 ч после приема, а нормализация транзита содержимого кишечника происходит в течение недели.
лечение при запорах у взрослых.
средняя терапевтическая доза — 20 г/сут. Рекомендуется принимать утром (во время завтрака) в виде питьевого р-ра, для чего 10 г порошка предварительно размешивают в 100 мл воды.
неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, непроходимость кишечника, боль в области живота неустановленной этиологии.
при приеме макрогола в высокой дозе возможно возникновение диареи, которая самопроизвольно прекращается через 1–2 сут после его отмены (после этого можно возобновить прием в более низких дозах). Может возникнуть боль в животе, особенно у больных с нарушением функции кишечника.
возможно уменьшение абсорбции других лекарственных средств, принимаемых одновременно с макроголом, в связи с чем его рекомендуется принимать отдельно (с интервалом 2 ч).