осмотическое слабительное средство. Молекула активного вещества представляет собой высокомолекулярный оксид этилена, который образует водородные связи с молекулами воды в просвете кишечника. Таким образом макрогол, увеличивая содержание жидкости в химусе и размягчая его консистенцию, облегчает акт дефекации. Не метаболизируется, не абсорбируется, не изменяет рН химуса и действует независимо от состава бактериальной флоры кишечника. При применении макрогола не возникает жжения в анусе, не образуются газы в результате процесса брожения в кишечнике. Макрогол не является сильнодействующим или раздражающим слабительным. Будучи осмотическим слабительным, увеличивая содержание жидкости в химусе и его массу, макрогол не изменяет при этом его биологических показателей, предупреждает потерю с калом электролитов и не нарушает метаболизм липидов.

Эффект проявляется через 24–48 ч после приема, а нормализация транзита содержимого кишечника происходит в течение недели.