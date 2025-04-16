Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
156,00
Экономия при брони: -29,40 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
138,86
Экономия при брони: -17,46 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
391,78
Экономия при брони: -32,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
140,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
372,00
Экономия при брони: -39,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
148,52
Экономия при брони: -7,14 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
391,43
Экономия при брони: -18,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
140,49
Экономия при брони: -17,91 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
384,49
Экономия при брони: -53,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
141,74
Экономия при брони: -11,84 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
138,32
Экономия при брони: -15,38 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
127,10
Экономия при брони: -0,50 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
138,88
Экономия при брони: -8,98 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
380,09
Экономия при брони: -37,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
136,94
Экономия при брони: -21,95 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
432,71
Экономия при брони: -17,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
110,89
Экономия при брони: -18,97 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
437,99
Экономия при брони: -22,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
152,30 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
433,80
Экономия при брони: -17,76 грн