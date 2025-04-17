Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
156,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
152,40
Экономия при брони: -4,57 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
413,48
Экономия при брони: -12,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
152,40
Экономия при брони: -22,40 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
156,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
143,36
Экономия при брони: -11,77 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
152,40
Экономия при брони: -22,40 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
140,50
Экономия при брони: -13,11 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
439,00
Экономия при брони: -23,44 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
124,80
Экономия при брони: -20,80 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
138,07
Экономия при брони: -14,53 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
387,16
Экономия при брони: -14,21 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
156,10
Экономия при брони: -26,10 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
138,61
Экономия при брони: -12,18 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
141,55
Экономия при брони: -15,16 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
397,21
Экономия при брони: -24,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
156,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
137,34
Экономия при брони: -22,37 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
429,72
Экономия при брони: -13,57 грн