Киев
Легколакс (Legkolax)

Легколакс (Legkolax)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 77 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
156,00
Экономия при брони: -26,00 грн
130,00 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
128,50 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
317,04 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
152,40
Экономия при брони: -4,57 грн
147,83 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
413,48
Экономия при брони: -12,40 грн
401,08 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
124,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
152,40
Экономия при брони: -22,40 грн
130,00 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
156,00
Экономия при брони: -26,00 грн
130,00 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
143,36
Экономия при брони: -11,77 грн
131,59 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
152,40
Экономия при брони: -22,40 грн
130,00 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
366,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
140,50
Экономия при брони: -13,11 грн
127,39 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
439,00
Экономия при брони: -23,44 грн
415,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
136,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
124,80
Экономия при брони: -20,80 грн
104,00 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
138,07
Экономия при брони: -14,53 грн
123,54 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
387,16
Экономия при брони: -14,21 грн
372,95 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
156,10
Экономия при брони: -26,10 грн
130,00 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
121,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
138,61
Экономия при брони: -12,18 грн
126,43 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
115,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
141,55
Экономия при брони: -15,16 грн
126,39 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
397,21
Экономия при брони: -24,00 грн
373,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
156,00
Экономия при брони: -26,00 грн
130,00 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
137,34
Экономия при брони: -22,37 грн
114,97 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
429,72
Экономия при брони: -13,57 грн
416,15 грн
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